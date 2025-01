Manises posa el focus en Fitur en els viatges familiars i els rodatges

L’Ajuntament de Manises està present un any més a Fitur, que se celebra a Ifema Madrid fins demà, per a intercanviar sinergies amb els diferents agents del sector turístic, sobretot, aquells que treballen en la promoció de viatges familiars i localització d’espais de rodatge, empreses turoperadores i consultores turístiques.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manises, Àngel Mora, ha assenyalat que la presència a Fitur «tot i no comptar amb un aparador propi com en anys anteriors, segueix sent una oportunitat per a aprendre d’altres agents del sector turístic, com ara turoperadors i altres empreses, en diferents reunions tècniques i així establir contactes rellevants que permeten posar en marxa iniciatives turístiques i culturals que proporcionen beneficis per a la ciutat de Manises».

«Esperem tornar a tindre el pròxim any un espai a Fitur que ens permeta donar a conéixer la nostra oferta turística, destacada pel patrimoni ceràmic, que aposta per un turisme cultural complementari al tradicional de sol i platja que predomina a la Comunitat Valenciana i així oferir un producte amb un valor afegit i diferenciador», ha explicat Mora. A més, el regidor de Turisme ha afegit que «lamentablement, cal recordar que el nostre patrimoni paisatgístic i natural ha quedat devastat per la dana d’octubre, un fet que suposa la necessitat de tindre major suport institucional i empresarial».

La presència de l’Ajuntament de Manises a Fitur, aquest any, se centra només en la participació en reunions de caràcter tècnic amb empreses d’organització i promoció de viatges familiars, organismes que treballen en la cerca de rodatges cinematogràfics, operadors turístics i consultores d’aquest sector, ja que el consistori maniser no compta amb un estand per a mostrar al públic assistent l’oferta turística pròpia ni els esdeveniments festius més rellevants, com ara la tradicional Festa Internacional de la Ceràmica i la Cavalcada de la Ceràmica, considerades d’interés turístic de la Comunitat Valenciana, la qual cosa s’anava realitzant fins a l’edició passada.

Cal assenyalar que Manises pertany des de l’any 2021 a la xarxa de Ciutats Creatives de la Unesco en la modalitat d’artesania i arts populars i és l’única ciutat de l’Estat espanyol dins d’aquesta categoria, la qual cosa ha posicionat Manises en el mapa a nivell mundial i ha suposat un increment d’activitats al voltant de la promoció de la ceràmica manisera.

Entre aquestes activitats, destaca la posada en marxa de la segona edició de «Dissabtes Ceràmics», una iniciativa turística i cultural d’èxit en què s’organitzen visites guiades al Museu de Ceràmica de Manises (MCM) que es realitzen una vegada al mes per al públic general que s’inscriu prèviament.

Manises, escenari per a rodatges

Per altra banda, Manises es va convertir recentment en l’escenari del true crime ‘La viuda negra’, un treball de Bambú Producciones per a Netflix, amb la direcció de Carlos Sedes. Es van rodar escenes a l’interior de Casa Mayólica, un edifici històric i emblemàtic de Manises, així com a l’exterior del carrer Sant Joan del municipi.

Aquesta producció per a la coneguda plataforma digital està protagonitzada per Ivana Baquero amb el paper de Maje i Tristán Ulloa, com a Salva. Aquest llargmetratge espanyol està basat en la història real del cas de «la vídua negra de Patraix», un assassinat mediàtic que es va produir a l’agost de 2017. El departament de Turisme de l’Ajuntament de Manises forma part de Film València, que promou i impulsa la indústria audiovisual, el turisme i l’economia local.