Desalojados del Omet: "Pese a toda la desgracia, me han dado un piso y puedo tirar hacia adelante"

En apenas unas horas, la vida de diez familias del barrio de l'Omet cambió para siempre. El lugar donde vivían y tenían todos sus enseres y recuerdos fue arrasado por el agua que se desbordó del barranco de Picassent. Ahora esas familias van a poder empezar a reconstruir su vida y mirar hacia adelante en un nuevo hogar a coste cero, para poder recuperarse económicamente de todas las pérdidas que la dana le sha ocasionado, gracias a la gestión del Ayuntamiento de Picassent con la Sareb y la EVHA.

En concreto fueron 10 familias del barrio de l'Omet, de las 14 que se calificaron como inhabitables, los que solicitaron alguna vivienda, mientras se llevan a cabo los trabajos de reconstrucción de la zona, ya que no contaban con una alternativa residencial.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Picassent inició desde el primer día las gestiones pertinentes para poder conseguir nuevas viviendas para los afectados, ya que en ese momento solo disponía de una vivienda habitable para fines sociales. Según indican desde el propio consistorio ,las ayudas para alquiler o la posibilidad de adquirir nuevas viviendas no fraguaron en las primeras semanas debido a un mercado inmobiliario saturado y de difícil acceso. Por todo ello, el gobierno local inició los contactos directamente con el Ministerio de la Vivienda, quien a través de la Sareb facilitó nueve viviendas que tenía disponibles en Picassent para los afectados del barrio del Omet. El propio secretario de estado de Vivienda, Francisco David Lucas, se desplazó el pasado mes de diciembre hasta la localidad para ver in situ los trabajos de acondicionamiento de estas viviendas.

Los primero realojados fueron tres familias que optaron por una vivienda en la urbanización Lloma de la Verge, mientras que esta misma semana se han entregado las llaves a otras seis familias, de las que tres vivirán en un edificio del casco urbano del municipio. Además estos vecinos afectados disfrutarán de las viviendas durante un año sin tener que hacer frente a ningún gasto de alquiler ni de suministro de luz y agua, que correrá a cargo de la propia Sareb. Por su parte, la EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge) ha facilitado también una vivienda que completa la totalidad de la demanda de los afectados del Omet.

Noelia vive en una de esos unifamiliares de la Lloma de la Verge. Pese a todo, se siente feliz y sobre todo muy agradecida con el ayuntamiento. "Pese a toda la desgracia, me siento muy afortunada y estoy muy agradecida. El ayuntamiento nos ha ayudado muchísimo, no me esperaba tanta ayuda. Está todo amueblado y la casa está genial", señala. Ella, su pareja y sus dos gatos llevan desde el 31 de diciembre viviendo allí. "El primer mes estuvimos en casa de familiares, pero es lógico que este tipo de procedimientos tan complicados se retrasen. Pero si quieres algo, hay que moverse, las ayudas no te van a llegar sentada en casa. Nosotros pedimos ayuda y la hemos obtenido a lo grande", señala.

Gema firmó el contrato este mismo jueves. Hasta ahora estaba viviendo en una casa de conserjes con otra familia que no conocía, "pero al menos teníamos un techo y comida, y hay que ser agradecidos". Ahora vive en un piso de la Sareb de la calle Archiduque Carlos. "En Omet vivía ya quince años, ahí tenía mi vida. He estado con depresión, tengo 56 años y no me veía con fuerzas para seguir, pero este piso me ha hecho volver a tener ganas", indica.

García: "No ha sido fácil"

Unas palabras que agradece la alcaldesa de Picassent, Conxa García, sobre todo por toda la burocracia que ha tenido que combatir para conseguir estos pisos. "Es muy satisfactorio ver que finalmente todas las personas que lo necesitaban tienen su vivienda en condiciones, ya que no ha sido fácil conseguir lo más pronto posible unas viviendas que dependen en última instancia de un ministerio en Madrid, teniendo que hacer multitud de gestiones en un contexto de gran demanda de viviendas, pero que finalmente hemos podido cerrar y conseguir la tranquilidad en ese aspecto de una decena de familias de Picassent”