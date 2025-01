Quart de Poblet rechaza la ley de libertad educativa del Consell porque "no respeta los derechos de la infancia"

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Quart de Poblet ha enviado a la Conselleria de Educación el acuerdo por el cual rechaza la implantación de la Ley 1/2024, de 27 de junio de la Generalitat Valenciana, que regula la libertad educativa y solicita, además, su retirada. El motivo es que considera que no respeta los derechos de la infancia y va en contra de leyes de rango superior.

En el acuerdo del Consell Escolar se indica que todo el alumnado, solo por el hecho de vivir en la Comunitat Valenciana, es valenciano y, por lo tanto, tiene derecho a dominar las dos lenguas oficiales: valenciano y castellano.

La concejala de Educación, Consue Campos, ha explicado que "por este motivo, no solo rechazamos la ley sino también la consulta que deja en manos de las familias, de forma aleatoria, la proporción de asignaturas que vehiculará cada lengua durante las diferentes etapas educativas de sus hijos e hijas, sin tener en cuenta aspectos pedagógicos que tendrían que decidir docentes, lingüísticos y pedagogos, y confiar en los profesionales de la educación. En definitiva, esta consulta puede promover un conflicto lingüístico muy superado en Quart de Poblet".

Entre las normas que considera el CEM que vulnera la Ley de Libertad Educativa, figura la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, que deja "bien claro que el interés superior de niños y niñas está por encima de la propia familia y de las instituciones privadas y es responsabilidad de la administración publica hacer que se cumpla".

Por otra parte, el Estatut d’Autonomia recoge que la lengua propia es el valenciano y es el idioma oficial, al igual que el castellano, de manera que la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Hace referencia el Consell Escolar a que el Estatut es una ley de rango superior, como también lo es la Constitución Española con respecto a cualquier ley de educación.

También recuerda el CEM que la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 es de carácter obligatorio para para los Estados firmantes y deja claro que todas las medidas respecto a la infancia tienen que basarse en el interés superior del menor.

No ir en contra de la inclusión

En definitiva, en Quart de Poblet se apuesta por una línea educativa que respete la lengua y trabaje por usarla y fomentarla, que no vaya en contra de la Ley de Inclusión y no reste libertad de elección. En definitiva, se defiende el modelo actual que funciona en el municipio "in ninguna distorsión ni en las aulas ni en la comunidad educativa". Por este motivo, el Consell Escolar Municipal ha manifestado su rechazo a la ley y pide la retirada del Proyecto de Orden por el cual se convoca el procedimiento de consulta a los representantes legales del alumnado para elegir la lengua base, aplicable a partir del próximo curso 2025-2026, al igual que lo han hecho entidades como Escola Valenciana, El Guaix- Coordinadora pel valencià de l'Horta Sud, la Plataforma de Famílies pel Valencià, entre otras.