Burjassot cuenta con tres nuevos mini puntos limpios para la recogida de residuos

Tras el éxito y la buena aceptación por parte de la ciudadanía de los mini puntos limpios de recogida de residuos instalados poco más de un año en Burjassot, desde la Concejalía de Servicios Municipales, dirigida por Manuel Pérez Menero, se han ampliado dichos puntos para dar más facilidades a las y los vecinos del municipio a la hora de depositarlos para su correcto reciclaje.

Se trata de tres nuevos mini puntos limpios donde se pueden depositar desde pilas, al cargador de un móvil que ya no se use pasando por una bombilla fundida o un cd o cartucho de tinta agotado. Estos tres nuevos mini puntos se han ubicado en la Plaza de San Juan de Ribera, en la estación de metro de Burjassot- Godella, junto en el parque del cocodrilo, y en la esquina de la c/ Pintor Goya con Virgen de los Desamparados, frente al Mercado Municipal l’Almara.

Estos tres puntos se unen a los ya existente en la Carretera de Llíria a la altura del Rajolar, otro en la Plaza dela Concordia y, el tercero, próximo a la Casa de Cultura.

Cada uno de estos puntos tiene siete bocas de recogida en las que se pueden depositar pilas, bombillas Led, CD/DVD, cargadores y teléfonos móviles, junto a mini aparatos eléctricos, cartuchos, bombillas halógenas y espráis. Tras la petición de la ciudadanía, y comprobando que es de los residuos que más se reciclan, los nuevos mini puntos tienen más bocas para depositar las pilas que se generan en los hogares.

El poder depositar estos residuos y elementos que se generan de manera natural en los domicilios en espacios específicos para cada uno de ellos ayuda también al reciclaje de los mismos de forma correcta y, con ello, a un tratamiento adecuado de cada una de las partes de las que se componen.