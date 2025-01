La CHJ: "No somos los responsables de la riada"

“No somos los responsables”. La contundente afirmación es de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se ha pronunciado sobre lo ocurrido el 29 de octubre, justo en el día que se cumplen tres meses de la riada.

En una visita a Torrent, junto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la alcaldesa Amparo Folgado, Polo ha sido abordado por los periodistas y ha asegurado, ante la acusaciones de la Generalitat de la responsabilidad de la CHJ en lo que sucedió con la dana, el presidente del órgano de cuenca ha respondido que “tenemos claro que no somos los responsables” y “todo el mundo sabe lo que no se hizo, y no hay más que decir en este momento”.

El presidente, respecto a su posible comparecencia en la comisión de investigación de las Corts Valencianes, ha alegado que dependrá de lo que diga el pertinente informe de la Abogacía del Estado. En este sentido, sobre su ausencia en la comisión del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Polo ha recordado que "ya dije que respondería por escrito" a todo aquello que le preguntaran.