Cabanes: "Pido disculpas si hemos cometido errores"

Primer pleno (con público) atípico en Sedaví después de la dana, en una sala de pequeñas dimensiones, destinada a Juzgado de Paz, ya que la riada causó severos daños en el Ayuntamiento y su salón de plenos continúa cerrado. Apenas pudieron entrar unos 35 vecinos, junto a la corporación municipal.

El alcalde José F. Cabanes empezó recordando a los vecinos que habían perdido la vida, así como los vehículos, viviendas e infraestructuras municipales. También agradeció la ayuda de voluntarios y de la plantilla municipal por su gran trabajo estos tres meses. Y pidió disculpas por los posibles errores que se han podido cometer desde el gobierno "pero todo lo hemos hecho siempre pensando en lo mejor para los vecinos ".

Tras el minuto de silencio en homenaje a las víctimas, y durante la aprobación del acta anterior, la gente que se quedó fuera del pleno empezó a protestar porque no se escuchaba y exigía un espacio más grande. Cabanes se levantó y se dirigió a esos vecinos para explicarles que no hay ningún otro espacio disponible al estar dañados , al igual que la megafonía, pero les prometió que dejaría entrar a todos en el punto de ruegos y preguntas. De hecho, se votaron todas las ordenanzas en un solo punto para dar voz a las personas que querían intervenir.

JM López

Preguntas de la oposición

Los ruegos y preguntas comenzaron con una pregunta del edil de Vox, Javier Vilar, preguntando si el ayuntamiento tiene plan de emergencias y de inundaciones. Cabanes le contestó que tiene "los dos", y que precisamente hace quince días "se presentó el informe de alegaciones para hacer los cambios" y poder concretar la aprobación, cuyo proceso se inició hace un año.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl Hellín, aseguró que "no le reprocho nada en la gestión post-dana, hicimos lo que pudimos, no estábamos preparados, pero creo que el día de la dana falló no mandando a los alumnos a casa".

El alcalde Cabanes también explicó la situación actual para la concesión de las ayudas de Amancio Ortega, con 651 pagadas ya destinadas a viviendas y 135 para comercios, en una primera entrega.