Un vecino a la alcaldesa de Catarroja: "Voy a ir a por ti hasta el último día"

Cerca de medio centenar de vecinos y vecinas han asistido esta tarde al Ayuntamiento de Catarroja para asistir al pleno ordinario correspondiente al mes de enero. Con una afluencia mucho más reducida que la sesión anterior aunque con la misma sensación de abandono, los residentes acudían una vez más a la casa del pueblo para mostrar nuevamente al gobierno local su malestar por la gestión de la dana y reclamar (una vez más) agilidad en el ingreso de las ayudas.

"Esto ni se nos puede, ni se nos tiene que olvidar", advertía una vecina a las puertas del salón de plenos minutos antes de que comenzara el debate, a lo que otro de los asistentes le respondía: "Vamos a seguir viniendo cada vez que haya pleno para pedir explicaciones de lo que están haciendo y de lo que necesitamos los vecinos".

Declaración institucional

Con apenas cinco puntos del día y una tensión algo más contenida durante la parte institucional (en la que se abordan los temas del orden del día) la sesión ha comenzado con la aprobación y lectura de una declaración institucional en la que se ha instado tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como al Gobierno de España a que se realicen los estudios y las inversiones necesarias en el barranco del Poyo y en las infraestructuras hídricas para evitar que vuelva a suceder lo que pasó la tarde de aquel 29 de octubre. Asimismo, se ha instado al Ejecutivo central a que las actuaciones necesarias para ello se lleven adelante de manera urgente.

Miembros de la corporación local en el pleno ordinario de Catarroja, este jueves. / A.P.

Durante su intervención, el portavoz del Partido Popular ha abordado distintas necesidades actuales del municipio y ha reclamado más contenedores, ha alertado sobre la falta de semáforos -todavía tres meses después- y ha preguntado sobre el estado de las campas y si todavía quedan vehículos por retirar de las calles del pueblo. Además, Rafael Sanchis ha querido saber el estado en el que se encuentran las tramitaciones de ayudas como las habilitadas gracias al dinero donado por la Fundación Amancio Ortega.

Por su parte, el portavoz de Vox ha pedido conocer si se han realizado las inspecciones necesarias para descartar posibles daños en las estructuras de los edificios a causa de la riada, una pregunta que ha sido contestada por los asistentes, que lo han negado tajantemente. Igualmente, David Nacher ha pedido, entre otras cosas, que se realicen catas en los comercios de la localidad "para evitar que los comerciantes tengan que hacer inversiones sin tener garantías de que van a poder volver a abrir".

"Muchos vecinos siguen sin saber dónde está su coche"

Ya en el turno de ruegos y preguntas, los asistentes han tenido una nueva oportunidad para trasladar sus preguntas a los concejales de la corporación locall, sus peticiones, así como sus quejas, en algunas ocasiones por asuntos cuyas competencias no dependen del consistorio. Teresa ha sido la primera en hablar. Con un tono calmado y una actitud dialogando, durante su turno la mujer ha alertado de la "angustia horrible" que están pasando "muchos vecinos que a día de hoy siguen sin saber dónde están sus vehículos".

"Os pido al ayuntamiento que los ayudéis, porque estas personas no pueden cobrar del seguro porque no han peritado sus coches, no pueden pedir las ayudas y hay muchos que todavía siguen pagándolo", ha señalado la vecina, quien también ha instado al consistorio a comunicar a la administración competente "el hacinamiento" en los autobuses, "porque durante más de 40 minutos vamos apelotonados y es insufrible".

Por su parte, otra vecina ha trasladado "una preocupación que preocupa mucho a los padres". "Los niños de 0 a 3 años siguen sin tener guardería. En mi caso tengo cinco nietos y yo me puedo hacer cargo de ellos, pero hay muchas familias que no tienen esta opción", ha expuesto. En este sentido, la vecina ha planteado a la alcaldesa Lorena Silvent que el ayuntamiento habilite en alguna instalación municipal una guardería "para poder tener a estos niños y niñas y que los padres puedan trabajar y seguir con sus vidas", ha planteado.

El concejal del área ha descartado esta opción "porque no tenemos sitio donde hacerlo" y porque "podemos perjudicar a las escoletas, que son empresas que llevan muchos años trabajando". Además, ha aclarado que esta es una competencia de la Conselleria de Educación, a la que asegura, "ya les hemos trasladado esta situación y nos hemos quejado del abandono al que tiene sometidas a estas empresas".

Gritos y tensión

Uno de los aspectos que se ha debatido y que ha generado más preocupación ha sido la modificación de los contenedores soterrados por unos de superficie. Vecinos y oposición han pedido explicaciones en distintas ocasiones para conocer detalles como plazos o motivos, lo que ha llegado a provocar el enfrentamiento de otros asistentes que se quejaban: "Estamos hablando todo el rato de lo mismo. Pasad a otros puntos", ha reprochado otra de las asistentes.

El momento más tenso se ha producido cuando ha llegado el turno de Juanjo Monrabal, un vecino que ha acudido para "recordaros una vez más que sois los culpables de la muerte de mi madre". El hombre ha acusado que el ayuntamiento "nos tiene abandonados" y ha reprochado a la alcaldesa "que sigas ahí sentada".

Juanjo Monrabal durante su intervención en el pleno de Catarroja. / A.P.

"Estoy aquí sentada por un proceso democrático. Estoy aquí para asumir nuestras responsabilidades y para dar explicaciones a los vecinos. Y lucharé por todos vosotros, que lo tengas claro", ha respondido Silvent sin convencer al residente: "Voy a por ti, y voy a ir a por ti hasta el último día. No voy a parar", ha amenazado.

"O retiras lo que has dicho, o te denuncio"

Monrabal también se ha enfrentado con la concejala de Bienestar Social, Nuria Blanch (Compromís) a quien ha acusado haberse apropiado de unos electrodomésticos que habían donado voluntarios "para dárselos a tu madre". "Quiero que conste en acta y que retires lo que has dicho, porque si no te voy a denunciar", ha respondido la edil de Compromís. Finalmente, el vecino ha pedido disculpas "si me he equivocado", aunque ha incidido: "Tú eres la responsable y tú tenías que haberte encargado de hacer bien el reparto de los electrodomésticos".

"Siento vergüenza de todos vosotros"

También visiblemente molesto, otro de los asistentes ha lamentado la falta de competencias del ayuntamiento durante la emergencia "porque no habéis pinchado ni cortado" y ha recordado que tras ser desalojados "los vecinos tuvimos que estar durante cinco días vigilando para que no entraran a robar a nuestras casas". Tensa también ha sido la intervención de Mery, otra vecina que perdió a su padre en la barrancada y que ha anunciado que va a interponer una querella "contra las personas que lo han matado. No sé quién ha sido. La justicia lo dirá".

La afectada se ha enzarzado contra la alcaldesa y varios miembros de la corporación local, de los que ha asegurado sentir vergüenza. Durante su polémica intervención, la vecina ha acusado al gobierno local de "no tener humanidad", una acusación que ha generado malestar entre los concejales. "Lo que habéis pasado es horrible. Pero estamos aquí para apoyaros", ha subrayado la primera edil tratando de calmar a una vecina cada vez más nerviosa.