Los vecinos: "Dejad de cruzar las culpas, Paiporta necesita un frente común para levantarnos"

Quién tiene responsabilidad de una mala gestión en la dana, quién ha de dimitir, a quién se le ha de pedir cárcel. Todo eso ha copado la mayoría del tiempo del tercer pleno celebrado en Paiporta tras la dana. El contexto ha sido la presentación de una moción de Compromís para reprobar y pedir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. El PP ha pedido incluir la reprobación y la solicitud de dimisión de Miquel Polo, Isaura Navarro, Pedro Sánchez, Pilar Bernabé y Maribel Albalat en la moción, pero estas enmiendas no han sido aprobadas.

A partir de entonces, el cruce de acusaciones y de culpas han ido de una bancada a otra. Que si fue Pedro Sánchez, que si fue Mazón, si fue la CHJ o la propia alcaldesa, Maribel Albalat, a la que la oposición acusó de "dejación de funciones".

La alcaldesa en el pleno de enero de Paiporta. / A.P.

Tres meses después de la dana que arrasó el pueblo; la desesperación, rabia y urgencia por suplir las necesidades básicas se han convertido en agotamiento y hartazgo, pero sobre todo desafección. Los vecinos y vecinas expresaron su malestar, su desconfianza y lo hicieron patente interrumpiendo varias veces el pleno municipal.

"Uníos todos para reconstruir el pueblo"

La alcaldesa llamó al orden a varias vecinas que la increparon duramente mientras tenía lugar la sesión plenaria, que empezó a las 19 horas y que todavía seguía su curso más allá de las 21 horas. "Queremos hablar, esto es una barbaridad", decían unos y otros desde el público.

A las 21:30 han empezado los turnos de palabra del público, que ha reprochado al pleno, precisamente "el escándalo y el circo que se montan ustedes, tirando las culpas los unos a los otros, cuando lo que deberían hacer es un frente común para defender a la ciudadanía", ha dicho un vecino. En este sentido, ha pedido a los concejales que se den de baja de sus partidos y se unan todos para afrontar el problema del pueblo. "Lo único que hacéis es discutir, pero soluciones, cero", ha afeado.

Pleno de Paiporta de Enero, lleno de vecinos y vecinas. / A.P.

Otra vecina ha pedido que se arreglen los parques "que es donde juegan nuestros hijos" y ha reiterado que "lo que el pueblo os está pidiendo es levantar el pueblo. Dejaos de tonterías ya, Paiporta necesita ayuda", le ha dicho a la alcaldesa. "Paiporta necesita ser levantada y no lo está siendo", ha dicho. "A parte de ayuda, necesitamos respuestas", dijo una vecina que dijo que a 30 de enero tienen cables colgados de sus casas para dar luz a puntos que no cuentan con generadores.

Las demás intervenciones vecinales tuvieron que ver con incidencias, gestiones y falta de llegada de las ayudas, así como estado de las infraestructuras del municipio. Pasada la primera fase de la emergencia, la vuelta a la normalidad todavía se reconoce lejana, pero las necesidades son distintas. "No todo ha sido malo, nos habéis ayudado, esto es muy grande, pero creo que falta agilidad, coordinación, me pregunto ¿qué hubiera pasado si no hubiera gobernado el PP? A lo mejor la ayuda hubiera venido más directa. En ocasiones los partidos priorizan sus intereses políticos al bienestar del pueblo y no debería ser así", ha dicho un vecino.

En general, ha apuntado, "hay mala coordinación, gestión y no es de ningún organismo concreto, sino en general. Confiamos en la gente que nos gobierna, pero cuando pasan estas cosas sale a la luz que la gente que nos gobierna no está preparada", ha opinado.

Mociones del pleno: obras en el barranco y bonificación de impuestos

Durante la sesión se ha aprobado por unanimidad bonificar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para facilitar hacer las reformas que sean necesarias a consecuencia de la dana; una moción del PP para eximir fiscalmente de tasas sobre bienes inmuebles y compra de vehículos que también ha salido adelante con todos los votos positivos.

Los populares también han presentado una propuesta para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que se ejecuten las obras necesarias para evitar inundaciones en Paiporta. Un asunto que se ha discutido durante un largo rato. “Esto debe estar por encima de cualquier consideración”. El PSPV ha contestado que la CHJ está en marcha para recuperar y ejecutar obras para prevenir avenidas de agua y ha afeado al PP que fue su partido quien recortó en infraestructuras pese a que el proyecto estaba aprobado en 2010, pero Rajoy “dejó caducar la declaración de impacto ambiental”.

Compromís, por su parte, puso el foco en la prevención en infraestructuras, emergencias y técnicos. “Con una inversión previa no tendríamos estas consecuencias”, zanjó. En Vox, lamentaron el “pacto verde” y dijeron que hay que construir presas. “Llevan proyectos paralizados durante décadas”. La moción ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos y la abstención de Compromís.