Los vecinos en Sedaví: "Han pasado tres meses y aún no sé donde está mi coche"

Los problemas con los vehículos, tanto por la falta de localización, como por los criterios establecidos por el consorcio para el pago, ha acaparado la mayoría de preguntas y quejas de los vecinos asistentes en el primer pleno presencial celebrado en Sedaví tras la dana.

"Han pasado tres meses y aún no sé donde está mi coche. Llamo a la Policía Local, quién me han dicho que gestiona este tema, y no me cogen el teléfono, eso ahora. Antes me mandaron hasta tres puntos diferentes y no estaba en ninguno", señalaba un residente del municipio afectado por la catástrofe.

Un vecino interviene en el pleno de Sedaví. / JM López

Otra vecina aseguraba que había tenido que pagar ella a una grúa para retirar el coche, que "dejaron del garaje en la puerta de casa y ahí estaban llevándose todo".

"Quien no encuentre el vehículo que ponga la denuncia"

El alcalde explicó que los vehículos están gestionados por un CAT ahora. "Por decreto se pueden llevar a un desguace, pero aquí decidimos llevarlos a Silla a una campa para que los propietarios puedan identificarlos y llevarse los enseres personales antes de ser considerado residuo. Quién no encuentre el vehículo que ponga la denuncia, es mi recomendación", explicó.

Otra vecina se dirigió al alcalde para decirle que "no me creo como siendo presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud no le llegó ningún aviso hasta las 20 horas, cuando a las 18 horas Torrent ya estaba inundada".

Cabanes asegura que no tenía ningún aviso, "lo entiendo porque ninguno está para llamarme, en esa situación. Tampoco podíamos a hacer bandos porque no teníamos coche y la comunicación tampoco porque el responsable de comunicación falleció", ha dicho el alcalde.