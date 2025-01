Albal abre la Fira de Sant Blai mas solidaria para impulsar el comercio local

Albal ha dado el pistoletazo de salida a una Fira de San Blai que en su XXII edición viene marcada, como no podía ser menos, por los daños ocasionados por la dana también en este municipio. Se trata así de una oportunidad única para impulsar el comercio local tan damnificado en esta Feria del Comercio Local y el Mercado Tradicional Medieval, que tendrán lugar desde este viernes hasta el domingo 2 de febrero en la Avenida Corts Valencianes y en el Mercado Municipal.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha sido la invitada de honor para celebrar la inauguración. También han asistido el presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, José Cabanes; los diputados Ignacio Gil Lázaro y José María Llanos (Vox), las diputadas Inma González (PP) y Dolors Gimeno (Compromís) o el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví. Camarero junto con el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y el resto de la comitiva de autoridades, han recorrido los 40 estands destinados a los comercios y asociaciones de la localidad, que aprovechan esta oportunidad para dar a conocer sus productos a los asistentes, cada vez más numerosos, no solo del pueblo sino del resto de municipios de la comarca, que estos días se acercarán hasta Albal.

Inauguración de la Fira de Sant Blai de Albal / J. M. López

El alcalde ha reconocido que "tras lo ocurrido con la dana, llega una festividad que esperemos suponga una inyección de moral para la población y sobre todo para la recuperación del comercio, que tanta falta nos hace". Este Sant Blai tendrá un caracte solidario, "y toda la recaudación irá a parar a los comercios".

En este sentido, José Cabanes resaltaba que "ahora más que nunca hay que realizar estas ferias para potenciar el comercio local, que es la vida de un municipio y hay que luchar porque todos abran pronto". El también alcalde de Sedavía también abogaba por "revitalizar los mercados municipales".

Por su parte, la vicepresidenta Camarero ha afirmado que “la celebración de la XXII Fira de Sant Blai de Albal supone un símbolo de recuperación y esperanza para sus vecinos. Este evento comercial no solo es una celebración de nuestras tradiciones, sino que en esta ocasión también resulta un acto de resiliencia y superación tras los efectos de la dana".

Inauguración de la Fira de Sant Blai de Albal / J. M. López

Una de las novedades es precisamente la caseta que ha montado la Plataforma de comercios damnificados de Albal, creado por un grupo de comercios "que nos hemos unido para visibilizar la situación que vivimos. A través de grupos de trabajo, conectamos entre nosotros y con el ayuntamiento, buscando crear un diálogo abierto sobre nuestros esfuerzos para reabrir y mantener nuestros negocios. No solo los comercios que aún no han abierto necesitan apoyo, sino también aquellos que ya lo han hecho y siguen enfrentando grandes desafíos. Pedimos la colaboración necesaria para recuperar y fortalecer el tejido comercial local, que es esencial para nuestra comunidad", señalan. El objetivo es claro: "conseguir visiblidad para los comercios daminificados, para que esta situación no se olvide sin darle normalidad, de la que estamos muy lejos", afirman.

Un gran pasacalles musical ha servido para inaugurar también el gran Mercado Tradicional Medieval, que este año, ha recuperado su ubicación tradicional en torno al Mercado Municipal de Albal. Además de las actividades de ocio también te da la oportunidad de conocer la historia de los cátaros a través de exposiciones y charlas.

Otro de los reclamos de la Fira de Sant Blai, son los puestos y atracciones de feria que estarán ubicados en la calle Rey Don Jaime y frente al retén de la Policía Local de Albal y el CEIP La Balaguera, donde los más jóvenes, podrán disfrutar en familia y con amigos.

Maretes solidarias de David Esteve

La Fira, también tendrá su lado solidario, en esta ocasión, se sustituirá el tradicional Brazo de Gitano, por una exhibición y venta de las famosas ‘Maretes’, elaboradas por el reconocido pastelero albalenc, David Esteve, a beneficio de los comercios locales afectados por la Dana, con la colaboración de Acixea y la Asociación Española Contra el Cáncer de Albal que se repartirán este sábado por la mañana.