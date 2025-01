David DeMaría ofrecerá un concierto en Torrent a beneficio de la dana

El próximo 28 de febrero, a las 20 horas, el Auditori de Torrent acogerá un concierto solidario del reconocido cantante y compositor David DeMaría. Este evento, organizado por los Padres Dominicos de El Vedat con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent, tiene como objetivo recaudar fondos para los afectados por la dana en la ciudad. Las entradas, con un coste de 20 euros, ya están disponibles para su adquisición en la web de l’Auditori https://www.auditoritorrent.com.

David DeMaría, jerezano de origen, mantiene una estrecha vinculación con Torrent a través de su familia y su hijo Leonardo. Motivado por esta conexión personal, el artista ha querido sumarse a esta causa solidaria y ofrecer su música como una forma de apoyo a los damnificados de la ciudad. En sus redes sociales, el propio DeMaría ha expresado su entusiasmo por este concierto, compartiendo el mensaje: "Valencia, hacía mucho que no iba a cantarte y será por una buena causa y necesaria. Nos vemos el próximo 28 de febrero en el Auditori de Torrent, no me faltéis".

Cartel del concierto de DeMaría en Torrent / L-EMV

Barcos de papel

Con más de 25 años de trayectoria en la industria musical, David DeMaría se consolidó como uno de los artistas nacionales más destacados con su quinto disco, Barcos de papel (2004), el cual alcanzó el triple disco de platino. Además, su tema "Precisamente ahora" le valió el Premio Ondas a la mejor canción del año. El cantante también ha llevado su música a escenarios de toda Latinoamérica, cosechando éxito internacional.

En esta cita solidaria, el artista hará un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, interpretando temas icónicos como "Precisamente ahora", "Barquitos de papel", "Si te vas", "Que yo no quiero problemas" y "No me toques el sombrero". Además, presentará en directo sus dos más recientes sencillos: "Relatividad", en colaboración con Chenoa, y "Simplemente ellas", un emotivo homenaje a las mujeres que han luchado por la igualdad, sirviendo como adelanto de su próximo trabajo discográfico inédito.

Este concierto promete ser una noche inolvidable, en la que el público podrá disfrutar de la música y la sensibilidad de David DeMaría, todo ello con un fin solidario en beneficio de los afectados por la dana en Torrent.