Ricardo Caballer vuelve a disparar en las Fallas

Ricardo Caballer volverá a disparar en las Fallas 2025. De la mano de Amstel, el afamado pirotécnico regresa al ruedo del fuego fallero con el espectáculo“feta de germanor”.

El regreso de Ricardo Caballer a los disparos en Fallas supone la vuelta del pirotécnico tras varios años alejado de las fiestas josefinas. En julio de 2019, el de Godella dijo basta. El piromusical de la Nit a la Mar, dentro de la Gran Fira, suponía su despedida del Cap i Casal. Y el motivo no era económico ni político. «Organizar en València un evento pirotécnico es un martirio. Por la burocracia. No se puede estar esperando un permiso, un trámite... es que acaba hasta por afectarte a la salud. Lo siento pero no puede ser tanta burocracia, sobre todo cuando lo comparas con otras ciudades, que tienen la misma preocupación porque se hagan las cosas bien. Aquí llevamos unos años haciendo funcionar La Marina, atrayendo al público, pero parece que queramos generar un problema. Se acabó», sentenció entonces.

Pero su renuncia fue más allá. En 2022, su empresa, Ricasa, anunciaba que dejaría de realizar disparos en todo el territorio nacional y que se centrará en la fabricación de material pirotécnico, debido a las "trabas burocráticas" a la hora de la contratación de espectáculos y la "dificultad" de encontrar personal cualificado para estos eventos. Era una decisión, explicaba, que se llevaba "meditando desde 2019", aunque matizaba que la puerta "siempre está abierta a una posible vuelta".

El regreso en las Fallas 2025

Esa puerta se ha abierto en este 2025. Ricardo Caballer será el encargado del disparo de un espectáculo pirotécnico simultáneo en los municipios afectados por la dana. Se trata de una inciativa de Amstel, denominada Germanor Fest, en la que junto al Ayuntamiento de Torrent la empresa cervecera busca despertar el agermanament de todos en beneficio de las zonas afectadas por la riada. El disparo forma parte de un festival solidario que contará con músicos de primer nivel y artistas locales, donde también se podrá disfrutar de esmorzars de la mano de los finalistas de los premios Cacau D’or.

Los detalles del día, hora y demásaspectos, los darán a conocer este martes la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el director de Relaciones Institucionales de HEINEKEN, Pablo Mazo, el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José Cabanes, y el propio pirotécnico Ricardo Caballer.