La concejala de Torrent Maria Jesús Herrada, de la coalición Compromís-EU-Podem, ha publicado un duro vídeo en redes sociales, en el que denuncia el “abandono” de su partido, Compromís, por el “maltrato psicológico” que asegura sufre por parte de su grupo municipal y ante el que su formación matriz “mira para otro lado”. Por este motivo, pide a la dirección del partido “limpiar los comportamientos fascistas de nuestras filas”.

Herrada inicia su intervención haciendo un simil sobre la “injusticia” que se está produciendo en Torrent. La concejala expone que hay un partido, que “dice ser democrático”, denuncia “acosos, violaciones, bullying y siempre está al lado de las víctimas”. En cambio, asegura, “cuando se trata de injusticias en sus propias filas, miran para otro lado” y “te dicen que hay que esperar porque hay congreso” o que “los trapos sucios se lavan en casa”. Para la regidora, esa actitud “es una hipocresía. Si pides justicias, tenla primero en tu partido, sé consecuente y ético”. Por ello, insta a “tener la casa limpia de indeseables que maltratan psicológicamente a compañeros del grupo para salir ellos ganadores”. En este sentido, afirma que se trata de políticos que “están encerrados en el despacho sin salir a la calle y que miran como ‘joder’ a la compañera que sí da la cara, pisa la calle y la única concejala de Compromís que conocen en Torrent”.

Con esa última frase, Herrada concluye el símil y desvela el tiro. La edila afirma: “Sí, eso me ocurre a mí y lo denuncio. Denuncio que me siento abandonada por mi partido sabiendo lo que pasa desde hace tiempo”. La regidora, como ya informó este diario, se refiere a la situación que sufre en su grupo municipal y que ya trasladó a la dirección de su partido. En concreto, además del funcionamiento interno del grupo municipal, Herrada denunció el manual que impulsó Compromís-EU-Podem, en el que, entre otros aspectos, se especificaba que los integrantes del equipo municipal no podrían asistir a “actos religiosos como coalición, sea de la religión que sea», y que en caso de hacerlo, sería a título personal y sin subir fotos a redes sociales. Todas estas directrices estaban dirigidas a la concejala. Tras hacerse público el caso por este periódico, Compromís-EU-Podem la reprobó y pido su acta de edila.

"Pendientes de su silla"

Ahora, tiempo después de aquello y sin que, tal como señala, la dirección de Compromís haya actuado, Herrada critica que en su partido “no quieren tener problemas” y “están más pendientes de su silla”, y recrimina que “si esto estuviera pasando en otro partido y se hiciera público ya les estarían tratando de machistas, maltratadores y malas personas”.

La concejala reconoce que, tras publicar el vídeo, “puede que me expediente o me expulsen, a mi, a la denunciante”, exclama. En cambio, censura, “los verdugos se irán el lunes a celebrar Sant Blai con los jefes de Compromís, con la cara alta como si no pasara nada”. Por todo ello, Herrada sentencia: “Hagamos limpieza de los comportamientos fasciestas de nuestras filas y demos ejemplo de nuestra política de izquierda. Yo denunciaré una y mil veces las injusticias, vengan de donde vengan. Eso es tener ética”.