Del corazón de Galicia a Torrent: El queso artesanal que conquista el municipio

Torrent se ha convertido en un punto de referencia para los amantes del queso gracias a la presencia de la Quesería Daniberto, una empresa gallega, de Lugo, dedicada a la producción de quesos artesanales de alta calidad. Fundada por los hermanos Daniel y Alberto, la compañía se ha posicionado en el mercado como una de las más destacadas en la elaboración de quesos con un fuerte arraigo en la tradición y el saber hacer gallego.

Un queso premiado a nivel nacional

El pasado año 2024, Daniberto alcanzaba un importante reconocimiento al ser galardonado con el ‘Gran Cincho de Oro 2024’ en los premios a la excelencia ‘Cincho. Cheese Awards 2024. Concurso Internacional de Queso’, al mejor queso de vaca de España. Este premio, que reconoce la calidad y el esfuerzo de los productores artesanales, es un testimonio del trabajo y la dedicación que Daniel y Alberto han puesto en cada pieza de queso que elaboran. En particular, su especialidad es el ‘queso San Simón da Costa’, un queso ahumado de vaca semicurado que ha conquistado los paladares de consumidores y expertos en la materia.

Quesos en la Fira de Torrent. / A.T.

Torrent, un mercado con potencial

Por segunda vez consecutiva, Daniel ha recorrido más de 900 kilómetros desde Galicia hasta Torrent para participar en la II Fira del Chocolate, un evento que además de promocionar los productos derivados del cacao, también busca poner en valor los productos gastronómicos de calidad. “La experiencia del año pasado fue tan positiva que no dudamos en volver a esta nueva edición, a pesar de los 907 kilómetros de distancia y los mismos de vuelta”, bromea. "El trato de la gente, la manera en la que está montado el mercado y la acogida que recibimos el año pasado han sido clave para volver", señala Daniel.

El valor de lo artesanal

La elaboración del Queso San Simón da Costa conjuga una receta tradicional con las mejores materias primas y el máximo control higiénico-sanitario. Dos características especiales sobresalen en el proceso de elaboración, otorgándole su particular sabor y aroma: la materia prima y el ahumado.

La zona óptima de producción de leche apta para la elaboración de quesos al amparo de la Denominación de Origen Protegida “San Simón da Costa” está compuesta por el área geográfica que abarca la comarca de la Terra Chá, Lugo. Esta área se compone de los siguientes Ayuntamientos: A Pastoriza, Begonte, Muras, Xermade, Abadín, Villalba, Guitiriz, Castro de Rei y Cospeito.

Daniberto se distingue por su compromiso con la tradición quesera gallega. "Mucho y bien no hay quien lo haga", menciona Daniel, haciendo referencia a la dificultad de mantener altos estándares de calidad en una producción masiva. “En mi larga trayectoria profesional, he trabajado mucho para empresa grandes y tiene que haber espacio para todos, todos los días comemos de los supermercados, que es muy respetable y está ahí y es necesario. Pero también no debemos olvidarnos de las cosas y sobre todo de las tradiciones, de las cosas que se hacían antes y cómo se hacían”.

La empresa está certificada por la Junta de Galicia con la ‘Carta de Artesanía Alimentaria’, lo que avala su compromiso con procesos artesanales y materias primas de primera calidad.

Además del queso D.O.P. San Simón Da Costa, Daniberto ofrece una variada gama de productos, entre ellos:

- Queso Tetilla D.O.P. (denominación reconocida a nivel europeo)

- Queso D.O.P. San Simón Da Costa (Bufón)

- Queso Pimentón

- Queso cremoso

- Queso fuerte estilo parmesano

- Y como novedad en esta edición la Tarta de queso con arándanos

Todos ellos elaborados con un proceso artesanal que respeta las técnicas tradicionales y el sabor auténtico de la leche gallega.

Quesos en la Fira del Xocolate de Torrent. / A.T.

Un llamamiento a la tradición y la calidad

Daniel destaca la importancia de valorar los productos locales y diferenciar la calidad dentro de cada origen. "No se trata solo de decir que un queso es bueno porque es gallego, francés o suizo, sino de saber qué es lo mejor dentro de cada región", explica.

La apuesta por los productos artesanales no solo es un compromiso con la calidad, sino también con el legado gastronómico de cada territorio. "En un mundo donde cada vez consumimos más productos industriales, es fundamental no olvidar las tradiciones y la manera en que se hacían las cosas antes", añade.

Torrent como foco del queso tradicional artesano

Daniel también ha querido destacar la labor del Ayuntamiento de Torrent en la promoción de este tipo de eventos gastronómicos. "Es una gran idea y creo que todavía se puede hacer algo más grande aquí en Torrent", comenta con entusiasmo el quesero lucense.

Con una visión global y una pasión inquebrantable por el queso, la Quesería Daniberto sigue conquistando mercados y defendiendo la importancia de la calidad artesanal. Una empresa que ha sabido combinar tradición e innovación para ofrecer al consumidor una experiencia gastronómica única.

La alcaldesa, Amparo Folgado ha declarado que “estamos muy orgullosos de que Torrent se convierta en un punto de referencia para la gastronomía artesanal. La presencia de productores como la Quesería Daniberto no solo enriquece nuestra feria, sino que también permite a los vecinos y visitantes disfrutar de productos únicos y de gran calidad de España”.

“Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por eventos como la Fira del Chocolate, que además de impulsar el comercio local y dar a conocer productos de alta calidad, fomentan el encuentro entre productores y consumidores, poniendo en valor la tradición y el esfuerzo de los artesanos. Y esperamos que Torrent siga siendo un destino clave para este tipo de productos artesanales”, ha expresado la alcaldesa.