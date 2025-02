Beniparrell concede las primeras ayudas de Amancio Ortega

Beniparrell ha comenzado a entregar las primeras ayudas de la Fundación Amancio Ortega. Hasta este municipio afectado por la dana ha llegado una donación de 1,2 millones de euros, que el consistorio ha decidido distribuir en dos grandes bloques. En primer lugar, se destinan 828.000 euros a las ayudas para viviendas y bienes esenciales. Estas subvenciones están orientadas a cubrir daños estructurales en los domicilios de los residentes, así como pérdidas de mobiliario, electrodomésticos y otros enseres básicos. Los beneficiarios podrán recibir hasta 1.800 euros por vivienda afectada, siempre que acrediten que los daños se produjeron como consecuencia directa de las inundaciones. Hay que recordar que en los casos en que las viviendas alquiladas hayan sido dañadas, tanto propietarios como inquilinos podrán solicitar la ayuda, aunque solo se concederá una por vivienda.

En esta primera tanda, se han otorgado un total de 102 ayudas, de las 135 solicitadas. Unas 33 han sido denegadas principalmente por no ser vivienda en planta baja, y, por tanto, no estar afectada, o por no estar empadronado el solicitante en el municipio.

Los beneficiarios deberán comprometerse a destinar de forma íntegra el importe recibido a la reparación de los daños o la reposición de bienes esenciales.

Beniparrell se recupera poco a poco tras la DANA / Daniel Tortajada

Por otra parte, estas ayudas también beneficiarán a los propietarios de los vehículos siniestrados con 325 euros por solicitante. En este apartado se han presentado 70 solicitudes, y se han concedido 65.

A esta primera tanda que ya ha sido publicada y puede ser consultada en la web del Ayuntamiento de Beniparrell, le seguirá otra entrega, en los próximos días.

El remanente se redistribuirá

En el caso de que haya remanente, se destinará de forma proporcional entre los beneficiarios, un 70% para viviendas y un 30% para vehículos, en caso de que no se agoten los fondos iniciales asignados.