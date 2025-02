Manises critica el silencio de Educación sobre las obras del CEIP Joan Fuster

El Ayuntamiento de Manises continúa esperando algún tipo de respuesta por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo a las diferentes aportaciones de documentación que se han realizado desde la Concejalía de Educación e Infancia para que se solucione la situación en la que se encuentra el expediente de las obras del CEIP Joan Fuster dentro del ‘Pla Edificant’, paralizado al menos desde el 15 de abril de 2024.

La concejala de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Manises, Carmen Moreno, se ha mostrado preocupada por la situación del CEIP Joan Fuster: "Quiero que cumplan el compromiso que adquirieron en la visita al centro. Tienen que actuar con mucha rapidez porque es un colegio que tiene muchos niños y niñas con problemas motores y es prioritario que empiecen las obras lo más pronto posible".

Desde la concejalía de Educación e Infancia se ha enviado una nueva solicitud de información sobre la situación del CEIP Joan Fuster en el ‘Pla Edificant’, a través de una misiva que se ha remitido con fecha de 30 de enero de 2025, a consecuencia de la falta de respuesta. Se trata de un centro educativo que requiere una intervención profunda para mejorar su accesibilidad puesto que cuenta con mucho alumnado con diversidad funcional motora.

Larena visitó el centro de Manises en octubre. / P.O.

En el texto se recuerda que, en la visita al CEIP Joan Fuster de Manises el 16 de octubre de 2024, el actual director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, adquirió el compromiso de que la Conselleria se encargaría de realizar las obras de la escuela y que estas se incluirían en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana del año 2025. "Lo agilizaremos lo máximo posible para que a lo largo de los Presupuestos del año 2025 podamos incluirlo y dar respuesta a esta necesidad", aseguró Larena respecto a la ejecución de la obra del CEIP Joan Fuster durante su visita. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido puesto que los Presupuestos de la Comunitat Valenciana están prorrogados y, por lo tanto, no hay una partida destinada a las obras en este centro educativo de Manises.

Además, el anterior director general de Infraestructuras Educativas, Rafael Valcárcel, visitó el 28 de febrero de 2024 el CEIP Joan Fuster, junto con personal técnico de la propia Conselleria, y, ya en aquel momento, prometió una "solución rápida" a los problemas de carácter de urgencia que pudo comprobar durante su inspección en el centro escolar de Manises, que requiere actuaciones inmediatamente por las necesidades especiales de gran parte de su alumnado con diversidad funcional motora.

Sin partida presupuestaria

A pesar de que las obras del CEIP Joan Fuster se incluían en el ‘Pla Edificant’ de la Generalitat Valenciana, hoy en día, el Ayuntamiento de Manises todavía no ha recibido la delegación de competencias por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, área dirigida por el conseller José Antonio Rovira, para poder realizar las actuaciones de urgencia. Aunque en su día, Larena ya explicó que no se iban a delegar las competencias, sino que asumirá las obras la propia conselleria dentro del plan de infraestructuras para los centros específicos, "y aunque el CEIP Joan Fuster no lo es, si que cuenta con una gran número de alumnos con necesidades especiales y por ello requiere una respuesta ágil y la tendrá",dijo el directorgeneral en su dia.

Tampoco se han incluido estas obras de mejora del CEIP Joan Fuster en ninguna partida presupuestaría de la Generalitat Valenciana, la cual es competente en ejecutar los trabajos.