Ricardo Caballer vuelve para disparar la mascletà más grande de la historia

Ricardo Caballer volverá a disparar en las Fallas 2025. De la mano de Amstel, el afamado pirotécnico regresa al ruedo del fuego fallero con el espectáculo “feta de germanor”. Será el espetáculo más grande de la historia de Valencia, tal como ha afirmado el de Godella, en una mascletà simultánea en nueve municipios afectados por la riada: Alaquàs, Albal, Paiporta, Quart de Poblet, Benetússer, Chiva, Aldaia, Catarroja y Paiporta. En el disparo colaborará la pirotécnica Vulcano.

El regreso de Ricardo Caballer a los disparos en Fallas supone la vuelta del pirotécnico tras varios años alejado de las fiestas josefinas. En julio de 2019, el de Godella dijo basta. El piromusical de la Nit a la Mar, dentro de la Gran Fira, suponía su despedida del Cap i Casal.Y el motivo no era económico ni político, sino burocrático y administrativo. Pero su renuncia fue más allá.En 2022, su empresa, Ricasa, anunciaba que dejaría de realizar disparos en todo el territorio nacional y que se centrará en la fabricación de material pirotécnico, debido, de nuevo, a las "trabas burocráticas" a la hora de la contratación de espectáculos. Pese a todo matizaba que la puerta "siempre está abierta a una posible vuelta".

Ricardo Caballer volverá a disparar. / L-EMV

El regreso en las Fallas 2025

Esa puerta se ha abierto en este 2025. Ricardo Caballer será el encargado del disparo de un espectáculo pirotécnico simultáneo en los municipios afectados por la dana el 22 de febrero. Se trata de una iniciativa de Amstel, denominada Germanor Fest, en la que junto al Ayuntamiento de Torrent, la empresa cervecera busca despertar el agermanament de todos en beneficio de las zonas afectadas por la riada. "El hecho de volver a disparar en España es algo excepcional, como la situación que atraviesan los municipios afectados en l'Horta Sud. No se me ocurre mejor ocasión para volver a mi ciudad y hacer lo que más me gusta. Si con esto, conseguimos que la gente disfrute de un rato de alegría en familia y los valencianos vuelvan a caminar hacia las zonas afectadas, ya habrá valido la pena".

Así será la mascletà nocturna

El propio Caballer revelaba que cuando le llamaron para la inciativa respondió rápido: "Yo ya no disparo". Cuando se enteró de la iniciativa no lo dudo, pero con condiciones. "Debe ser algo grande ya que volvemos", ha explicado hoy. El pirotécnico ha avanzado que será una mascletà nocturna, sincronizada por GPS en los nueve pueblos donde se disparará, municipios que han sido elegidos por sus características de seguridad para el disparo. Caballer ha indicado que "será el más grande de la historia de Valencia con 3600 kilos de pólvora". La intención es grabarlo con drones para que se vea en perspectiva el alcalde del disparo. Desde Vulcano, aseguraron que "queremos con fuego trasladar a los afectados la ilusión que les falta".

La iniciativa de Amstel va más allá de lo pirotécnico y se completa el 8 de marzo, con la Germanofest, un festival, en Parc Central de Torrent, que contará con las actuaciones de La Habitación Roja, La Fúmiga, Ley Dj, Los Roper, The Sepionets, Varry Brava o La Casa Azul. También estarán presentes las bandas de jazz como Jove Big Band Sedajazz y DixieLand Sedajazz, ambos pertenecientes al colectivo de músicos independientes Sedajazz, capitaneados por Francisco Ángel Blanco, cuya sede quedó destrozada por la dana. Además de otros artista slocales como Wau y Los Arrrghs o La Golfería.

Representantes con los carteles de las dos celebraciones de Amstel / L-EMV

Carácter solidario del festival

Pablo Mazo, director de relaciones institucionales de Heineken, ha explicado que para las invitaciones para los conciertos se pueden conseguir a través de los pincodes que se encontrarán en los collarines de Amstel, Feta de Germanor, una campaña que se desarrollará durante todo el año y que cuenta con un spot que busca tocar la fibra, con música de Nino Bravo (mi tierra) y con una mirada a la reconstrucción de la fiesta fallera. Por ello, Mazo indicó que en la Germaniofesst del 8 de marzo se habilitará un mercado para que artesanos de las zonas afectadas pueden vender sus productos. En la macrojornada también se podrán degustar almuerzos, preparados por locales afectados por la dana así como de los participantes en el certamen Cacau d'Or. Por cada asistente al festival, ya sea mañana o tarde, Amstel donará 5 euros a la Fundació Horta Sud a beneficio de los afectados por la riada.

Torrent quiere mantener los conciertos

Por su parte, la alcaldesa Amparo Folgado se mostró agradecida por albergar el GermanorFest, “un festival que marca el inicio de una historia en Torrent que queremos que se mantenga con alegría y germanor”. La mandataria del PP apostó por “resurgir” que la tragedia vivida y “para ello tenemos muchos pueblos para hacerlo y juntos lo conseguiremos”.

En cuanto a la logística para la jornada del día 8 de marzo, se habilitarán dos zonas de parking junto a Parc Central con más de 6000 plazas. La GermanorFest concluirá en Torrent con un castillo que disparará el propio Ricardo caballer.