La alianza por la emergencia climática denuncia talas improcedentes en La Vallesa

La Aliança per la Emergència Climàtica ha denunciado que se ha desbrozado para abrir un camino forestal en la Vallesa (Paterna) que no estaba previsto en el plan de emergencia forestal y su trazado "no tenía ningún sentido", lo que ha provocado la tala de árboles "de manera improcedente", algo que lamentan y sobre lo que piden responsabilidades.

"El ayuntamiento de Paterna, después de inspeccionar los trabajos en el bosque, ha admitido que ese camino no tenía que haberse abierto, ya que los trabajos eran de mantenimiento del camino que transcurre paralelo a la vía del metro", comentan en un escrito remitido a los medios desde la entidad ecologista.

Aliança per la Emergència Climàtica define este episodio como "una muestra más de la gran descoordinación de las administraciones implicadas en la gestión del parque natural, que ha desembocado en este error de graves consecuencias" y exige una replantación urgente para reparar el daño de las talas por error.

Tres árboles por cada uno talado

Estas talas, continúan, "han supuesto la eliminación de ejemplares de pinos maduros y de sotobosque en un momento de crisis climática en el que es imprescindible conservar la vegetación y ser extremadamente cuidadoso con las acciones que se llevan a cabo en los parques naturales". Por eso, la Aliança exige que se planten tres árboles por cada árbol talado, tal como prescribe la ordenanza del arbolado de Paterna, "preferiblemente de especies rebrotadoras y de gran porte, y también especies arbustivas que ayuden a fijar la tierra y preservar de la erosión cuando llueva".

Técnicos forestales trabajando en un camino forestal de la Vallesa. / A.E.C.

Por su parte, desde el ayuntamiento de Paterna, señalan que los trabajos a los que se refiere la entidad estaban siendo ejecutado por als brigadas forestales de la Diputación de Valencia y se enmarcan en las tareas que el consistorio solicitó en 2023 a esta institución y que se han ejecutado durante 2024 y 2025.

Apertura de caminos para vehículos de emergencia

"Se trata de trabajos forestales de mantenimiento y apertura de caminos para el paso de vehículos de emergencia. Durante 2024 hicieron el camino de las 200 y la bajada hasta el antiguo apeadero de la Vallesa". En este sentido, añaden, la brigada "tenía que haber continuado por el camino que va paralelo a las vías del tren hasta Entrepins, pero por una equivocación, en vez de seguir por el camino que tocaba iniciaron por el de arriba", señalan. Tras el error, ayer diez técnicos del ayuntamiento hicieron la inspección y hablaron con la técnico de brigadas de la diputación para evitar que vuelva a pasar.