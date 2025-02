Alumnado del IES de Catarroja recogen firmas en contra del traslado a Mislata y Picassent

Tres meses después de la riada, muchos alumnos de l’Horta siguen sin poder regresar a sus colegios afectados por la dana y permanecen reubicados en otros centros, con problemas añadidos a los de estar ya fuera de su ubicación actual.

El alumnado de Bachillerato del IES Berenguer Dalmau de Catarroja está reubicado en La Florida, mientras que los de la ESO siguen en modalidad on line, ya que rechazaron trasladarse a otro municipio en turno de tarde, puesto que les perjudicaba la conciliación con otras actividades extraescolares.

Se supone que en enero, iban a trasladarse a los barracones que se iban a instalar en el IES, pero la conselleria acaba de adjudicarlos ahora por r 2.690.526,63 euros y no estarán listos al menos hasta Pascua. Mientras, desde Educación se está ultimando la ubicación del alumnado de este centro de Catarroja en turno de mañana en otros centros hasta que puedan trasladarse a las aulas provisionales. Así, 1º y 2º de ESO se ubicarán en un centro de Picassent y 3º, 4º de ESO y Bachillerato en un centro de Mislata, con servicio de transporte para el alumnado y profesorado que lo necesite.

EL IES Berenguer Dalmau de Catarroja, gravemente afectado / Germán Caballero

Algo que rechaza el alumnado de Bachillerato, que de hecho está recogiendo firmas, para poder mantenerse en La Florida hasta que estén listos los barracones, «así la ESO entera podrían ir a Mislata junta, y no ser divididos, y para nosotros sería mejor no cambiar de profesorado y permanecer en Catarroja».

También señalan la pérdida de tiempo en los traslados, con el autobús fletado por conselleria: «Se calcula que perderemos aproximadamente dos horas diarias solo en desplazamientos, ya que tendríamos que tomar el autobús a las 7 y llegar a casa alrededor de las 15 h, o incluso a las 16 h. , apenas nos quedaría tiempo para comer, descansar y comenzar a estudiar alrededor de las 17 h., una situación especialmente complicada para quienes compaginamos los estudios con actividades de conservatorio o deporte de élite».

También están trasladados «y agradecidos» los alumnos del colegio Platero i jo de Aldaia en el Cremona d’Alaquàs. En este aso, es el Ampa el que ha denunciado ante la conselleria algunos problemas.

Carta a Educación

Así, en un escrito remitido a conselleria de Educación, las familias piden que los alumnos accedan al centro de estudios en la misma hora que entran todos los niños, con todas las horas lectivas que marca la ley y poder garantizar una educación básica y de calidad. «Están perdiendo horas lectivas todos los días, comenzando las clases una hora más tarde, a causa de la falta de autobuses y el horario diferente».

Bienvenida del Cremona d'Alaquàs al alumnado del Platero i Jo de Aldaia. / L-EMV

También exigen que se ofrezca un servicio de extraescolares que permita, tal como está establecido en la aprobación de la jornada continua, para que se pueda conciliar la vida familiar de toda la comunidad educativa.

Por último, las familias piden que en la posible vuelta al Platero i jo en abril, «se garantice a las familias, por escrito y a través de la Dirección del centro, que se ha revisado y se cumplen las medidas de seguridad y sanitarias según la legislación vigente».