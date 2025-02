"El Túria arrasó nuestras casas. Aquí también sufrimos la dana"

Con las lágrimas contenidas y un dolor de estómago "como si me estuvieran pinchando", Mari Carmen Rodríguez y Francisco Díaz revisan los escombros de lo que desde hace seis años y hasta hace tres meses era su hogar. "Ahí tenía mi vida. Fotos, recuerdos... todo. Lo hemos perdido todo y no sabemos si podremos reconstruir nuestras casas", se apena ella. La fuerza con la que descendía el agua la tarde de la dana no ha dejado ni rastro de los muros que delimitaban su vivienda. Desde entonces, ni siquiera los saqueadores se han apiadado de esta pareja que ahora observa impotente cómo se han llevado las ventanas de aluminio que acababan de cambiar tras reformar la casa.

La casa de Mari Carmen y Francisco, gravemente dañada por el desbordamiento del Túria en Manises. / J.M. López

"No han dejado ni un cable", reprocha él mientras explica que acababan de renovar toda la instalación eléctrica. Tampoco hay señales de las herramientas que acumulaba en su taller este hombre - pensionista y con una minusvalía reconocida - con las que hacía algunos apaños para sacarse un sobresueldo "porque con la pensión no da para vivir". Ahora, este matrimonio de 52 y 55 años respectivamente reclama ayuda a las administraciones para poder reponerse de los daños sufridos en la zona de diseminados a orillas del Túria en la que convivían con cerca de medio centenar de vecinos, entre ellos varios niños y personas mayores.

Evacuados en helicóptero

Unas 15 viviendas son las que calculan que han sido arrasadas por el torrente de agua que asoló esta zona urbanizada en el término municipal de Manises el pasado 29 de octubre. Lo hacen tirando de memoria porque sobre el terreno apenas quedan las baldosas de lo que en su día fueron estancias de estas viviendas. La complejidad del terreno y la dificultad de los accesos hizo que varios vecinos, entre ellos Mari Carmen y su marido, quedaran aislados aquella tarde. No fue hasta "muchas horas después, pasadas las 4:30 de la madrugada", cuando un helicóptero consiguió finalmente rescatarlos. Hasta entonces, la pareja se resguardó durante más de seis horas en el tejado de su casa. "El agua llegaba hasta el techo y nos pusimos en el punto más alto. Pensábamos que no lo contábamos porque hubo un momento que se hundió una parte del tejado. Encima venía un aire muy frío... Estábamos congelados. Nos ha salvado la casa de mi vecina, que paraba los árboles y los coches que arrastraba el agua", rememoran.

Mari Carmen y Francisco revisan los restos de lo que era su casa a la orilla del Túria en Manises. / J.M. López

Estado en el que ha quedado una de las habitaciones de la casa de Mari Carmen y Francisco. / J.M. López

Las pocas horas de noche que restaban ese día las pasaron en el pabellón que se habilitó en la Fuente de San Luís y al día siguiente el Ayuntamiento de Manises les realojó en un hotel, donde permanecieron durante dos semanas. Sin embargo, el matrimonio denuncia el "abandono" institucional que sufren desde entonces: "Nos dijeron que nos teníamos que ir a un albergue, pero eso no es plan. Necesitamos que nos faciliten una vivienda o un alquiler donde podamos vivir sin que tengamos que estar cambiando de casa cada dos semanas", se queja la mujer mientras lamenta la "falta de visibilidad" que han sufrido los residentes de esta urbe. "Nadie se ha acordado de nosotros. El Túria arrasó nuestras casas. Aquí también hemos sufrido la dana aunque parezca que en Manises no ha habido afectados. Hay quince familias que lo hemos perdido todo. No podemos ni pedir las ayudas de la Fundación Amancio Ortega porque nos han dejado fuera y aunque hemos tramitado varias ayudas no hemos cobrado ni un duro. Estamos totalmente abandonados pese a que pagamos la contribución", añade su marido.

Secuelas tras la dana

Ahora, Francisco y su mujer se han instalado provisionalmente en casa de un vecino que les ha acogido en una casa de invitados que tenía en otro terreno, "en la otra punta del pueblo". No saben el tiempo que permanecerán ahí, pero sí que encontrar una alternativa habitacional va a ser muy complicado "porque ahora mismo de ingresos solo tenemos los 600 euros que cobra mi marido de pensión", apunta Mari Carmen. La mujer descarta volver a levantar la "caseta" por la que unos meses antes estaba negociando para comprar. "Ahora no la quiero ni aunque me la regalen", expresa ella rotundamente mientras cuenta las secuelas que arrastra desde el 29-O: "Me despierto por las noches gritando. Llorando. No puedo quitarme de la cabeza el ruido del agua. Psicológicamente estoy destrozada. Y mi marido también está muy tocado".

Revisando el estado en el que se encuentra la vivienda tres meses después, la mujer recoge el único cuadro que ha sobrevivido al agua y a los ladrones. "Es el único recuerdo que me queda". Enterrados en montañas de barro y escombros, su marido descubre apenado algunos de sus tesoros: "Mira, está aquí el karaoke". "No te preocupes, compraremos otro", responde ella compasiva mientras explica que a su marido "le encanta cantar". "No me gusta que venga por aquí con porque no para de llorar. Lo está pasando muy mal. Yo también, aunque me hago la dura, pero la procesión va por dentro", reconoce la afectada.

"Hemos perdido casi todos nuestros animales"

Con un nudo en la garganta, la pareja desglosa todos los bienes materiales que han perdido "porque afortunadamente estamos vivos": Tres coches, la moto, un remolque, los 18.000 euros que invirtieron para reformar la casa y todo el mobiliario que acumulaban en su interior, entre ellos "dos muebles de madera buena que me costaron más de 3.000 euros". Es al recordar todos los animales que han perdido cuando no pueden contener el llanto: "Solo pudimos salvar a dos perritos pequeños y a un gato. El resto están todos muertos. El poni, un burro y varias gallinas, ocas, patos, conejos, faisanes y pájaros que teníamos. Están todos muertos. Y no sabemos ni siquiera dónde están. Seguramente estén por aquí enterrados en barro", cuenta él, mientras que ella desliza la posibilidad de que el agua se los llevara arrastrados.

Mari Carmen y Francisco posan para Levante-EMV en los restos de lo que era su casa. / J.M. López

Otra de las viviendas de Manises gravemente dañadas por el desbordamiento del río Túria. / J.M. López

Tras atender a Levante-EMV, Francisco y su mujer se dirigen a una reunión que tienen programada en el ayuntamiento para trasladar al gobierno local su situación y pedir explicaciones. Si bien la pareja admitía acudir "con pocas expectativas", a la salida, se mostraban "algo satisfechos" al comprobar que desde el consistorio "nos tienen localizados" y porque "por lo menos le hemos podido decir cómo nos sentimos". "Nos han dicho que somos 38 personas las afectadas y nos han informado las ayudas que podemos pedir, y cómo está la situación", comentan. Por su parte, desde el consistorio indican que durante el encuentro, que ha tenido un carácter informativo, el alcalde de Manises, Javier Mansilla; el concejal de Urbanismo, Guillermo Martínez; el concejal de Servicios Sociales, Juan Carlos Esteve, y el personal técnico del Ayuntamiento de Manises, han atendido todas las preguntas y resuelto todas las dudas.

Los realojarán en pisos de la Sareb

También se ha puesto a disposición de los afectados los recursos y el personal de los que dispone el consistorio para atenderles, se ha les ha informado que en estos momentos la prioridad en la zona sigue siendo la búsqueda de las personas que continúan desaparecidas. Respecto a la posibilidad de reconstruir las casas, desde el consistorio señalan que esa decisión "no es una competencia municipal". Avanzan, eso sí, que se está trabajando con Cruz Roja en una tarjeta monedero y en un convenio para gestionar un alquiler social para los afectados. Además, fuentes municipales indican que en los próximos meses se pondrá a su disposición unas viviendas propiedad de la Sareb para que se puedan realojar, "aunque tardará".

Mari Carmen y Francisco muestran el estado en el que ha quedado su casa tras la dana. / J.M. López