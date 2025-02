Gan Pampols incide en la urgencia de ejecutar las obras en la Saleta

Actuar en el barranco de la Saleta «no es una reivindicación, sino una responsabilidad de la administración general del Estado». Así de contundente se mostró ayer el vicepresidente del Consell para la Reconstrucción tras la dana, Francisco José Gan Pampols en su visita a Xirivella para conocer el alcance de los daños y sobre todo la recuperación del municipio cuando se cumplen 100 días de la catástrofe.

Tanto él como la alcaldesa, Paqui Bartual (PP) incidieron en la urgencia de acometer las obras y desviar el caudal a través de una infraestructura que podría minimizar el impacto sobre los pueblos en el caso de otro episodio extremo como el vivido el 29 de octubre. Un proyecto que, tal como adelantó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a finales del mes de enero, está programado para ejecutarse en el año 2026.

Los representantes políticos se reunieron ayer en el ayuntamiento para analizar, mapa en mano, el estado de calles, infraestructuras escolares e industriales.Después, visitaron in situ los centros educativos Miguel de Cervantes y el Gregori Mayans, los dos más afectados; también la sala de la Cultura porque la parte de abajo está dañada y luego la alquería y el polígono industrial, la zona más castigada.

La zona industrial, la más castigada

Esta área empresarial ha sido la zona más afectada de Xirivella, con impacto en más de 200 empresas que se ubican en la zona, muy cercana al barranco de la Saleta que desbordó a su paso por Aldaia, Quart de Poblet, Alaquàs y Xirivella, en la comarca de l’Horta Sud. Gan Pampols dijo ayer que los negocios de proximidad son «el tejido vivo de los pueblos y sin ellos los municipios se mueren, se apagan». Por eso, «el esfuerzo ahora mismo después de garantizar la seguridad de las personas, es ayudar a que la mayoría, quien pueda abrir, abra».

Por otra parte, el responsable del Consell señaló que la recuperación en Xirivella es «extraordinaria». «Lo mas llamativo es lo que no se ve. No se ve paro, tiendas cerradas, barro, no se ve la línea de barro que cuesta mucho quitar. Se empieza a ver señalización horizontal, un grupo de alumnos entrando a un teatro. Normalidad. Es lo que se ve», apuntó durante la atención a medios. Gan Pampols también incidió en que Xirivella es el ejemplo de que «tomar decisiones acertadas desde el primer minuto disminuye el grado de afección de catástrofes como estas». «Todo lo que se invierte en prevención se ahorra en recuperación», zanjó en su intervención.

Nueve millones en daños

Cierto es, también, que las afecciones registradas en Xirivella son menores que los de otros municipios vecinos, atravesados por completo por un barranco que desbordó a ambos lados. La cifra global de daños en Xirivella asciende a nueve millones de euros.

Durante la visita del vicepresidente del Consell, la alcaldesa Paqui Bartual detalló que el 77 % de los comercios locales quedaron afectados pero que el consistorio se ha volcado desde el primer día incluso con maquinaria «que ni siquiera teníamos» y ahora, dice, «empezamos a ver la luz».

Así, la primera edila detalló las actuaciones realizadas hasta el momento, entre las que destacan la sustitución de 34 juegos infantiles, la rehabilitación de 3.300 m² de pavimento de caucho y la reposición de 30 bancos, 60 papeleras y 26 señales verticales. Además, se han invertido un millón de euros en labores de limpieza y retirada de escombros, y se están llevando a cabo obras de reparación en aceras, calzadas y caminos rurales, así como la restauración de la señalización horizontal.

