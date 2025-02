El gobierno de Torrent dice estar solo en la reconstrucción

El gobierno de Torrent ha lamentado que se encuentra "solo en la reconstrucción" tras la dana y que tres meses después pregunta, "también los vecinos, dónde está el grupo municipal socialista, más ocupado y preocupado por expandir bulos y atacar la gestión del gobierno municipal e incluso generar cartas ficticias para agitar y enfrentar al mundo fallero, entre otras acciones desleales de manipulación y utilización de esta catástrofe con fines de rédito político, a las que hemos asistido durante estos meses".

El ejecutivo torrentino se remonta a 2020. La entonces portavoz del PP, Amparo Folgado, presentaba por registro de entrada el 16 de octubre una serie de preguntas a la delegada competente del grupo socialista, Inmaculada Amat, relacionadas con la limpieza de los barrancos, que tras dar traslado la Secretaría del ayuntamiento, "nunca se obtuvo contestación a las mismas". La asociación de Vecinos de Ramón y Cajal y adyacentes presentaron el 4 de noviembre de 2020 en el ayuntamiento de Torrent más de 1.000 firmas con una serie de reivindicaciones en relación a la situación de sus barrios y en particular la reivindicación de solicitar a la CHJ las actuaciones urgentes de limpieza, el mismo documento también fue trasladado a los distintos grupos municipales para su apoyo en el siguiente pleno municipal.

En el Pleno ordinario del 3 de diciembre de 2020, los grupos municipales PP, Compromís y VOX, presentaron mociones haciéndose eco del escrito de la Asociación de Vecinos, aprobándose todas ellas por unanimidad. El gobierno socialista presentó una moción, registrada el 18 de noviembre, ‘para instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a la actuación urgente y permanente en los ámbitos de su competencia’, a raíz de las preguntas realizadas por Folgado y el escrito de la Asociación de Vecinos.

Representantes de la AVV ante ala CHJ / L-EMV

La moción del PSPV instaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar a actuar de manera urgente y permanente en el mantenimiento y limpieza e inversión del patrimonio hidráulico público, con el fin de mitigar los efectos de los temporales y reducir los riesgos de inundación, especialmente tras los daños ocasionados por el último temporal en la Comunidad Valenciana. Se argumenta que, según la normativa vigente, la Confederación es responsable de la administración y control del dominio público hidráulico, así como de la gestión de riesgos de inundación. El texto de la moción acordaba trasladar estos acuerdos a las autoridades competentes, incluyendo la Presidencia de la CHJ, el Consejo del Agua de la Demarcación, la Conselleria de Agricultura, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica. Los responsables entonces de estas instituciones Manuel Alcalde (CHJ), la Delegada del Gobierno, Gloria Calero (exalcaldesa de Sagunto), la Consellera Isaura Navarro (Compromís) y la ministra Teresa Ribera.

Nada tras cuatro años

"Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que dicha aprobación no se ha traducido en acciones concretas ni en un seguimiento efectivo, durante los tres años siguientes por parte del Ayuntamiento ni de las instituciones a las que se remitió el acuerdo", lamentan desde el ejecutivo torrentino, que señala que "no hubo ninguna respuesta oficial ni del alcalde ni de las entidades responsables. Tampoco los vecinos han sido informados sobre los efectos o resultados de la moción. No se conoce si se celebraron reuniones para tratar los temas urgentes o si hubo contactos entre administraciones, lo que demuestra que no hubo una exigencia real del cumplimiento". El gobierno apunta que "se ha podido comprobar que no ha habido cambios en la gestión de los problemas. Todo indica que ni la Confederación Hidrográfica del Júcar respondió a la petición, ni el Ayuntamiento ha insistido en exigir el cumplimiento de lo acordado. Esta falta de seguimiento y de transparencia evidencia una preocupante inacción política que deja en el aire los compromisos adquiridos en el Pleno y, lo que es peor, continuó dejando a los vecinos expuestos a los mismos riesgos que motivaron la moción".

La alcaldesa Amparo Folgado ha indicado que “los socialistas de Torrent han optado por la peor opción, no ir de la mano del gobierno municipal en la defensa de los intereses y necesidades de los torrentinos, en vez de ayudar y colaborar en una comunicación directa y efectiva, con el ejecutivo central, pero los hechos los han retratado y los torrentinos han tomado buena nota de quien ha estado a su lado en esta situación de gravedad extrema en la historia de Torrent y de España”. “Sentimos tristeza ante la falta de empatía, sensibilidad, humanidad y solidaridad del grupo socialista y de sus representantes ante la mayor de las catástrofes ocurridas en nuestro municipio. En estos casos, por desgracia, se comprueba la altura política de los líderes y su condición humana con los ciudadanos que más lo necesitan. Los afectados por la DANA esperan de sus representantes máxima colaboración, que no evadan sus responsabilidades, que no sean oportunistas ni instrumentalicen la desgracia, necesitan que estén a su lado y ofrezcan soluciones reales, rápidas y efectivas, y es lo que estamos haciendo desde el primer momento desde el ayuntamiento”, ha manifestado Folgado.