El "granerer", protagonista del cartel de fallas de Torrent

El salón de Plenos del edificio consistorial, ha sido el escenario de la presentación del diseño gráfico de la imagen que representará a las ‘Fallas de Torrent 2025’. Se han encargado de desvelar el secreto mejor guardado, la alcaldesa, Amparo Folgado acompañada de Aitor Sánchez, concejal de Cultura y Fallas, el diseñador e ilustrador valenciano Ramón Pla, encargado de realizar la obra. Las Falleras Mayores de Torrent 2025 Alicia Moreno y Ana Barberá y sus Cortes de Honor, han compartido también la imagen que representará la imagen de las Fallas de Torrent para 2025, en un año muy especial e inolvidable para ellas.

La alcaldesa junto al autor del diseño, han presentado la imagen gráfica, que recoge la esencia de esta festividad. Un diseño moderno que simboliza al emblemático ‘Granerer’ torrentino junto con elementos propios de la festividad y la Plaça Major de la ciudad, rindiendo homenaje a nuestra fiesta grande, historia, tradición, cultura y raíces valencianas.

Las Fallas de Torrent fueron declaradas por la Generalitat Valenciana, en marzo de 21015, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, en diciembre del mismo año fueron declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Las Falleras Mayores y la Corte con el cartel. / A.T.

La alcaldesa ha manifestado que “primero quiero agradecer al reconocido artista, Ramón Pla, que aceptara desde el primer momento el encargo que le hizo el Ayuntamiento de Torrent y en segundo lugar felicitarle por el magnífico trabajo que ha diseñado y que recoge perfectamente el sentimiento, el orgullo y la identidad que representan las Fallas para los torrentinos”.

“Un diseño moderno que simboliza nuestro emblemático y querido Granerer con los elementos propios de las Fallas y del municipio. Un homenaje a nuestra historia y a nuestra cultura, y mostrándonos como el arte juega un papel fundamental en la celebración de nuestra identidad como pueblo. El cartel de las Fallas de 2025 nos invita a mirar al pasado con orgullo y al futuro con ilusión”, ha concluido la alcaldesa Amparo Folgado.

El concejal de Cultura y Fiestas, Aitor Sánchez ha señalado que “’El Granerer' sigue siendo un faro de nuestra cultura festiva y un reflejo del sentimiento fallero que nos une. Es más que una imagen, es el alma de nuestras Fallas, un símbolo de identidad y orgullo para todos los torrentinos. Este homenaje en el cartel de 2025 refuerza nuestra tradición y la mantiene viva para las futuras generaciones. Su presencia en el cartel de este año es un tributo a nuestra historia y al esfuerzo de quienes han hecho de esta fiesta lo que es hoy."

El diseñador Ramón Pla ha declarado que “quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Torrent por confiar en mi trabajo y darme la oportunidad de reflejar, a través del diseño, el espíritu y la esencia de las Fallas de Torrent y su profundo significado en la identidad de la ciudad. Desde el primer momento, tuve claro que El Granerer debía representarse no solo como un personaje icónico, sino como el reflejo del espíritu fallero, efímero y eterno a la vez. Espero que esta imagen conecte con todos los que sienten las Fallas como suyas y que sirva como un recordatorio de que, aunque el fuego lo consuma todo, la esencia de esta tradición siempre renace con más fuerza”.

El Granerer: Guardián de la tradición, llama de la memoria.

Las Fallas son efímeras, nacen y mueren en un suspiro de fuego, pero su esencia es eterna. Son la memoria encendida de un pueblo, el reflejo de una identidad que se construye entre la madera, la pólvora y la luz. Y en el corazón de esta memoria, en lo más profundo del espíritu de Torrent, se alza la figura solemne y orgullosa del Granerer. No es solo un personaje, no es solo una imagen congelada en el tiempo: es el guardián de una tradición, el testimonio vivo de generaciones que han encontrado en él un símbolo de arraigo y pertenencia.

Ramón Pla, referente en ilustración Ramón Pla Vicente, nacido en Valencia, es un destacado diseñador e ilustrador a nivel nacional. Formado en Diseño Gráfico e Ilustración en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, ha desarrollado una prolífica carrera en el ámbito del diseño de carteles, portadas de revistas, cómics, mascotas, art toys, y principalmente en el ámbito de la ilustración infantil y juvenil, consolidándose como una figura relevante en el panorama del diseño y la ilustración nacional. Ha colaborado con editoriales como Bromera, Santillana, Teide, Voramar, Tabarca, Oxford, Avagliano, Edicions el Pirata y Lumaworks, entre otras. Desde 1999, Ramón Pla también se ha destacado como diseñador de Fallas y Hogueras, aportando además su creatividad a distintas festividades valencianas.

Para este cartel, la inspiración nace de su silueta inconfundible, pero va mucho más allá de la mera representación. El Granerer no es solo un personaje de las fiestas, es una falla en sí mismo. Su cuerpo, erguido y solemne, se convierte en una obra monumental, en un coloso de cartón y madera que, como cada monumento fallero, está destinado a arder, a transformarse en cenizas para luego renacer con el próximo ciclo. La decisión de representarlo de esta manera no es casual: es una declaración, un tributo a la esencia misma de las Fallas, donde todo es fugaz, donde el arte y la emoción existen solo para ser consumidos por las llamas y dejar tras de sí un vacío lleno de significado.

Aitor Sánchez, Amparo Folgado y Ramón Pla con el cartel. / A.T.

La iluminación desde abajo no es solo un recurso estético, es la manifestación del fuego que da vida y, al mismo tiempo, destruye. Es la metáfora de una tradición que se alimenta de su propio final, que encuentra su mayor esplendor en el momento exacto en el que desaparece. Cada trazo de luz que resbala por el rostro de El Granerer es un reflejo de la llama que lo envuelve, una danza de sombras y resplandores que convierte su figura en un ente casi divino, una entidad atrapada entre la solemnidad de la historia y la vibrante energía de la fiesta.

Su gesto, sereno y respetuoso, habla sin palabras. Es el reflejo de quienes han venido antes, de aquellos que han caminado por las mismas calles, que han alzado la vista al cielo nocturno esperando el estallido de los fuegos artificiales. Es la mirada de quien entiende su papel en la historia, de quien se sabe parte de algo más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio. A su alrededor, los destellos de la pólvora iluminan el cielo como estrellas fugaces, como fragmentos de un universo que celebra, por unos días, la comunión entre el arte, la memoria y la emoción.

Las Fallas de Torrent no son solo una fiesta, son un rito de paso, un momento en el que la ciudad se viste de esplendor para después abrazar la destrucción con la certeza de que todo lo que se consume renacerá. En esta imagen, El Granerer no es solo un personaje, es la encarnación de este ciclo eterno. Es la madera que arde, la escoba que limpia el pasado, la llama que devora y purifica, el resplandor que, por un instante, lo convierte en un titán de luz antes de desvanecerse en el viento.

A través de esta representación, se rinde homenaje no solo a una figura icónica de Torrent, sino al alma misma de las Fallas. Porque en cada chispa que estalla en el cielo, en cada brasa que se apaga en el suelo, late el espíritu de un pueblo que ha entendido que la belleza no está en lo permanente, sino en lo fugaz, en lo que nos emociona porque sabemos que en un instante ya no existirá. Y es ahí, en ese breve pero eterno resplandor, donde El Granerer se alza, inmenso e inolvidable.

Revista de la JLF

Esta imagen no solo es un símbolo de la tradición fallera de Torrent, sino que también da nombre a la publicación oficial de la Junta Local Fallera, conocida como "El Granerer".

En 1973 aparece ‘El Granerer’, la primera publicación fallera de Torrent, con el subtítulo de “Revista Fallera de la Ciudad de Torrente”. Con más de 50 años de existencia, ‘El Granerer’ ha ido transformándose a lo largo de su historia en una revista de imprescindible consulta para conocer la historia de las fallas de Torrent. Muchas son las firmas de grandes falleros de Torrent que han ido aportando sus recuerdos, críticas y artículos de opinión a lo largo de estos años.

La elección de esta figura para el cartel de las Fallas de 2025 refuerza la conexión entre la tradición y la celebración actual, destacando la importancia de ‘El Granerer’ tanto en la iconografía festiva como en la publicación oficial de la Junta Local Fallera.