Jorge Sanz llega a Torrent con su última obra “Hechos y Faltas”

El actor Jorge Sanz representará su última obra en el Auditori de Torrent. The Lifespan of Fact, titulada en España Hechos y Faltas, es la adaptación teatral de un libro titulado What Happens There, formado por una crónica de John D’Agata encargada por la revista Harper’s Magazine junto a los comentarios de Jim Fingal, un joven becario al que le asignaron la rutinaria verificación de los hechos relatados previa a su publicación. Estrenada en Broadway en 2018, llega ahora a nuestros escenarios de la mano de Ángeles Martín, Jorge Sanz y Juan Grandinetti, bajo la dirección de Bernabé Rico.

El reputado autor John D'Agata ha escrito una crónica sobre la tasa de suicidios en Las Vegas para una de las mejores revistas del país. Emily, su redactora jefa, encarga al becario Jim Fingal la verificación de hechos del escrito pero pronto se encuentra con un “pequeño” problema: gran parte de ellos se los ha inventado.

Una hilarante historia

Lo que empieza como un trabajo más, pronto se convertirá en una hilarante historia sobre los límites que separan la libertad narrativa de la ficción; un debate sobre la importancia del relato en la no-ficción y el papel de la verificación de hechos cuando escribes sobre casos reales con libertad narrativa; un debate ancestral y que ha dado de comer desde hace siglos a profesionales de la comunicación de todo el mundo, ya sean de medios impresos, televisivos o digitales.

Teatro Hechos y Faltas / CarlosPascual/Slowphotos.es

Las posturas de cada uno, excepcionalmente bien argumentadas pero radicalmente contrapuestas -hechos vs. creatividad literaria- convierten el texto no solo en un interesantísimo debate sino también en una delirante comedia.

Entradas ya a la venta

La función será el sábado 8 de octubre a las 19h. Entradas a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l’Auditori (jueves de 17 a 20 h, viernes de 11 a 13 h y desde 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo).