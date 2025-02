“I la veritat vos farà lliures!”

Això va dir Jesús als jueus que van creure en ell, segons l’evangeli de Sant Joan. Aquells li respongueren que no havien sigut mai esclaus de ningú. I Ell respongué: Vos ben assegure que tot el qui peca és esclau.

El Molt Incompetent President de la Generalitat Valenciana, torna a la càrrega llevant-se les puces de damunt, i com no, descarregant tota la responsabilitat sobre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el malvat PerroSanxe. “No quieren que se sepa la verdad”, va dir sense immutar-se. Però, la veritat és que vosté, senyor Mazón, no estava on tocava aquell fatídic dia. Estava en el Ventorro. Eixe és el seu pecat. I la persona que hi havia al capdavant de la crisi va demostrar tanta incompetència com vosté.

Aquell dia, senyor Mazón, vosté podia haver declarat el nivell 3 d’emergència passant la responsabilitat el govern central, i no ho va fer perquè era reconéixer la seua incapacitat; però, també, es podia haver posat al capdavant de la crisi, la llei li ho permetia, deixant a un costat a la consellera que després va renunciar al càrrec; però, tampoc ho va fer, perquè vosté, senyor Mazón, és un cagabandúrries!

La jutgessa que ha assumit la investigació sobre la riuada ja ha preguntat qui va ordenar enviar el missatge d’alerta. El nou conseller ja ha dit per escrit que el Centre de Coordinació Operativa Integrat, no és un òrgan col·legiat, de manera que, algú de manera personal hagué de prendre la decisió. Fou vosté? La consellera no l’envià abans perquè no es va atrevir? O de cas, davant de la seua absència no va voler assumir eixa responsabilitat? Doncs, no. Ara la vicepresidenta Camarero diu sense empatx que fou una decisió col·legiada, contradient el seu conseller Valderrama. Mare de Déu quina colla!!

Vosté, senyor Mazón, que assistix als actes religiosos com a President de la Generalitat Valenciana, imagine que ho farà, a més de quedar bé amb els seus votants, perquè és un catòlic practicant; i deu saber que perquè els pecats es perdonen és necessari l’acte de contrició. El seu pecat és el Ventorro, i mentre no reconega que aquella jornada no estava on calia, no li serà perdonat.

També diu que “el ruido se está acabando”, potser es referix al fet que la pluja deslluïra l’última manifestació exigint la seua dimissió. Vaja amb compte, senyor Mazón, en vindran més.

Diu, sense que la cara li caiga de vergonya, que el govern central va retardar quatre dies l’enviament d’equips de rescat. Quan vosté, per fi, va enviar l’alerta ja s’havia ofegat molta gent. Recorde-ho sempre!

Repartisca les responsabilitats si vol, però, assumisca la seua. A casa, senyor Mazón, a casa! Dos-cents vint-i-quatre morts i tres desapareguts pesen molt sobre la consciència!