Xirivella exige de forma "ugente" monitorizar el barranco de la Saleta tras el desastre de la riada

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual (PP), ha dicho esta mañana que es "urgente" monitorizar el volumen de agua que lleva el barranco de la Saleta, que afecta a su municipio y va a parar de pleno al polígono industrial del pueblo. Así lo ha exigido la primera edila tras una reunión con el vicepresidente segundo del Consell, Francisco José Gan Pampols, que ha acudido al municipio de l'Horta Sud para conocer el proceso de reconstrucción en el que está sumida Xirivella cuando se cumplen 100 días desde la dana.

Bartual ha señalado que "no solo es necesario, sino urgente que lleguen las infraestructuras necesarias así como monitorizar los barrancos porque si vuelve a pasar, que seguramente vuelva a pasar, estemos atentos y tengamos datos en tiempo real para tomar medidas de prevención".

Este asunto, junto a la mejora del transporte público en Xirivella, una reivindicación histórica que se vuelve ahora incluso más necesaria después de la dana, han sido los dos temas que la alcaldesa ha resaltado sobre el resto. Con todo, también ha dado importancia a la recuperación de los centros escolares afectados así como el reinicio de actividad del polígono industrial con todas las garantías.

El vicepresidente para la reconstrucción señala que actuar en la Saleta "no es una reivindicación, sino una responsabilidad de la administración general del Estado". "No comprendería que no hubiera un sistema automatizado de alerta hidráulica, pues los hay, el de aquí fue pionero pero se hizo viejo".

Más de 200 empresas afectadas en el polígono

Esta área empresarial ha sido la zona más afectada de Xirivella, con impacto en más de 200 empresas que se ubican en la zona, muy cercana al barranco de la Saleta que desbordó a su paso por Aldaia, Quart de Poblet, Alaquàs y Xirivella, en la comarca de l'Horta Sud.

Recepción de Gan Pampols en el ayuntamiento de Xirivella. / V.P.

La realidad a día de hoy en Xirivella, ha destacado la alcaldesa, es que "ya vamos viendo la luz". "Hemos tomado medidas desde el primer momento con maquinaria que no teníamos y hemos conseguido y poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Aún queda mucho y estamos en fase de reconstrucción", ha detallado. En este sentido, ha destacado la pintura vial y la renovaición del mobiliario de parques infantiles.

Un 77 % del comercio local afectado

Por otra parte ha destacado que es necesario impulsar el comercio local, que en un 77 % ha quedado afectado y ha tildado de "tardío" el plan de baldeo de calles anunciado ayer por el Cecopi. "Llega tarde porque ya hemos actuado, hemos hecho un contrato de emergencia de 800.000 euros", ha zanjado la edila popular.

Por su parte, el vicepresidente Gan Pampols ha dicho que los negocios de proximidad son "el tejido vivo de los pueblos y sin ellos los municipios se mueren, se apagan". Por eso, "el esfuerzo ahora mismo después de garantizar la seguridad de las personas, es ayudar a que la mayoría, quien pueda abrir, abra".

"La recuperación es extraordinaria"

El responsable del Consell ha dicho que la recuperación en Xirivella es "extraordinaria". "Lo mas llamativo es lo que no se ve. No se ve paro, tiendas cerradas, barro, no se ve la línea de barro que cuesta mucho quitar. Se empieza a ver señalización horizontal, un grupo de alumnos entrando a un teatro. Normalidad. Es lo que se ve", ha dicho durante la atención a medios.

Gan Pampols también ha señalado que Xirivella es el ejemplo de que "tomar decisiones acertadas desde el primer minuto disminuye el grado de afección de catástrofes como estas". "Todo lo que se invierte en prevención se ahorra en recuperación".

Tras la reunión de análisis del estado del municipio tras el paso de la dana y el proceso de reconstrucción, Gan Pampols ha visitado con la alcaldesa dos colegios afectados, así como la zona industrial, diana del torrente del agua que bajó desbocado barranco abajo el 29 de octubre.