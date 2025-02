Afectada y estafada: Una damnificada por la dana denuncia el robo del dinero de las ayudas

"Desolada", "indefensa" y "completamente abandonada". Es el estado en el que se siente M. L., una vecina de Catarroja que acaba de ser víctima de una ciberestafa. Hasta 26.640 son los euros que asegura que le han sustraído de su cuenta bancaria tras hackearla. Unos hechos que amargarían a cualquiera y que en su caso resulta especialmente doloroso al ser el dinero que acababa de cobrar a través de distintas convocatorias de ayudas por ser damnificada de la dana al perder su casa, su coche y su negocio.

Los hechos delictivos que ya han sido denunciados y que ahora investiga la Guardia Civil se empezaron a producir a mediados de enero, cuando la afectada recibió una llamada de su banco para preguntarle si había realizado una serie compras online y transferencias que veían sospechosas. "Les dije que no había ordenado nada y al colgar llamé a mi sucursal para hablar que me explicaran qué estaba pasando. Me dijero que llamara a la banca online para pedir que bloquearan la tarjeta y me mandaran una nueva", narra la mujer.

Nueve transferencias a seis cuentas

La cosa no acabó ahí y cinco días después volvió a recibir otra llamada de su entidad alertando de nuevos intentos de transferencias, por lo que le comunicaron que procedían al bloqueo de la tarjeta. Sin embargo, la estafa se hizo efectiva días después cuando, a través de un SMS en su móvil, le informaban de nuevos intentos de movimientos de saldo. "A los pocos minutos me llamaron desde un teléfono de Lleida y me dieron las instrucciones para cancelar esas transferencias. Al principio desconfié, pero como sabían todos mis datos, incluso el DNI mío y el de mis hijos, me lo creí", cuenta.

Los pasos que supuestamente iban a bloquear las operaciones en realidad estaban autorizando a que las personas que estaban accediendo a su cuenta pudieran consumar el traspaso de dinero. Hasta a seis cuentas distintas se ordenaron nueve traspasos por un importe de 2960 euros cada una. En total, 26.640 euros que acababa de ingresar de las ayudas por la dana. "19.000 euros eran del Consorcio de Seguros por los daños en la vivienda y otros 6.000 euros de las ayudas de la Generalitat Valenciana que había cobrado apenas dos días antes".

"Llevo desde el viernes sin pegar ojo"

Con esa cantidad, la mujer pretendía afrontar el pago de una deuda con Hacienda y poder liquidar a los diez trabajadores que ha tenido que despedir tras decretar el cese de actividad Framoval, la empresa familiar que dirigen desde hace tres décadas y que ahora se ha visto forzada a cerrar temporalmente por los daños sufridos en las instalaciones.

Ahora, tras interponer una denuncia, la mujer confía en que pueda recuperar ese dinero. "Estoy muy nerviosa. Apenas como y no paro de llorar. Llevo desde el viernes sin pegar ojo. Con todo lo que hemos pasado y ahora esto", lamenta la afectada, que afirma que los agentes le han trasladado la posibilidad de que pueda recuperar ese dinero. Mientras, sobreviven en Llíria, en la casa que un familiar les ha prestado hasta que puedan volver a Catarroja, porque "ahora estamos tirando con la pensión que cobra mi marido".

Mientras la Guardia Civil esclarece los hechos, la mujer sospecha que "algún desalmado" haya anotado sus datos mientras tramitaba alguna de las ayudas. "Es la única opción que me cuadra, porque sabían todos mis datos, los de mis hijos. Todo. El problema es que hemos tenido que dar todos nuestros datos a mucha gente para tramitar las ayudas, y creo que alguien ha aprovechado la situación para anotarlos y estafarnos a gente que estamos en una situación muy delicada", lamenta la afectada.