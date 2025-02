Pampols insta a la CHJ a construir azudes en los barrancos para evitar nuevos desastres

El vicepresidente segundo y conseller para la recuperación económica y Social de la Comunitat Valenciana Francisco José Gan Pampols, visitó Torrent este jueves para conocer y evaluar de primera mano las necesidades del municipio y de los vecinos afectados.

Durante la visita, acompañado por la alcaldesa Amparo Folgado, ambos han coincidido en la necesidad de actuar de forma coordinada entre las administraciones para garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos, asegurando que las medidas necesarias se implementen sin dilaciones burocráticas.

Folgado ha agradecido la visita del vicepresidente y ha insistido “en la importancia de que se atiendan con celeridad la reconstrucción, especialmente en lo que respecta a la actuación en los barrancos del Poyo y de l’Horteta. Es imprescindible que la Confederación Hidrográfica del Júcar actúe con urgencia para consolidar las laderas y limpiar los cauces, evitando así futuros riesgos para los vecinos de Torrent y de los municipios cercanos", ha señalado la alcaldesa.

En esta línea, Gan Pampols ha subrayado la necesidad de llevar a cabo una planificación integral en la gestión de estos cauces. "No basta con actuar en tramos aislados. Se deben establecer medidas de prevención, como la construcción de azudes y zonas de recogida de aguas, para evitar desastres en el futuro. La situación de los barrancos no solo afecta a Torrent, sino también a los municipios ubicados aguas abajo, lo que hace imprescindible una solución global y no parcial", ha afirmado.

El vicepresidente segundo ha recordado que la gestión de los barrancos es una cuestión de seguridad y prevención que no puede seguir postergándose. "No podemos esperar a que vuelva a producirse una catástrofe para actuar. Necesitamos soluciones estructurales y una intervención inmediata por parte de las administraciones competentes", ha añadido.

Coordinación entre administraciones

Gan Pampols también ha puesto en valor la rápida respuesta del ayuntamiento de Torrent ante la emergencia, destacando la labor de la alcaldesa, “es una mujer muy decidida y tiene las prioridades muy claras. Están resolviendo con lo que tienen, es decir, no hay nadie parado, está haciendo todo lo que pueden”. El conseller ha recordado “que los daños en el municipio ascienden a 115 millones de euros y que el Gobierno de la Nación debe agilizar los pagos comprometidos para que Torrent pueda seguir avanzando en la reconstrucción”.

La comitiva, en el barranco del Poyo / L-EMV

En este sentido Folgado ha insistido que "ya hemos invertido más de 10 millones de euros en actuaciones inmediatas, pero necesitamos la colaboración de todas las administraciones. Los ciudadanos no entienden de competencias, lo que necesitan es soluciones", ha enfatizado”.

Folgado ha insistido en que, más allá de la burocracia, es urgente que los fondos comprometidos lleguen a Torrent lo antes posible. "No podemos quedarnos en promesas. Es vital que la financiación se materialice de inmediato para poder continuar con los trabajos de recuperación y prevención. La ciudadanía necesita respuestas concretas y rápidas", ha declarado.

Por su parte, Gan Pampols ha destacado la capacidad de gestión del consistorio y ha mostrado su apoyo a las demandas del municipio. "La alcaldesa tiene las prioridades muy claras y está trabajando con soluciones imaginativas para resolver los problemas. Ahora debemos concretar qué apoyo económico podemos inyectar para impulsar un plan de vivienda y garantizar la seguridad estructural e hidráulica del municipio", ha indicado el vicepresidente.

Situación habitacional y respuesta del Gobierno

Otro de los temas abordados ha sido la crisis habitacional que afecta a familias desplazadas por los daños sufridos. Folgado ha solicitado más viviendas de la Sareb y apoyo financiero para dar soluciones a los afectados. "Estamos trabajando desde el ayuntamiento en alternativas, pero necesitamos un respaldo económico mayor. Torrent es un municipio solvente, pero tiene los recursos limitados”, ha afirmado. Gan Pampols ha subrayado la urgencia de encontrar soluciones habitacionales para las familias afectadas. "Cuando hablamos de vivienda, hablamos de personas que han perdido su hogar y que necesitan una solución digna y estable. No podemos demorarnos en este asunto", ha señalado.