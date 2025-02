Sagredo expone ante la OCDE la importancia de la IA para prevenir nuevas riadas

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, participó el miércoles en París en unas jornadas convocadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en calidad de senador. El mandatario paternero trasladó las graves consecuencias que causó la dana en la provincia de Valencia y apostó por la Inteligencia Artificial como herramienta para prevenir catástrofes como la riada del 29 de octubre.

Sagredo, en un discurso en inglés, resaltó el reto al que se enfrenta Valencia, la "provincia a la que represento", y que", tristemente, ha sido conocida en todo el mundo por la reciente dana que a finales del año pasado dejó una estela de devastación principalmente en Valencia, pero también en las provincias de Andalucía y Castilla La Mancha. El senador socialista hizo balance de la "devastación económica, humana y psicológica": 87 municipios afectados, 224 fallecidos y 3 desaparecidos, más de medio millón de hogares afectados, más de 13.000 millones de euros en daños directos al tejido productivo. En este sentido, Sagredo explicó que "han sido necesarios más de 31.000 millones de euros para reconstruir las infraestructuras públicas dañadas: más de 16.000 millones de euros en ayudas lanzados por el Gobierno de España y más de 500 millones de euros de ayudas del Gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana". Así, aseguró que el "daño humano por la pérdida de vidas es inasumible y el daño económico por las pérdidas materiales, incalculable".

El alcalde trasladó al resto de participantes en las jornada de la OCDE, cuyo embajador español es el expresident Ximo Puig, que la catástrofe natural "ha dejado en todos nosotros una cicatriz enorme, emocional y terrenal, difícil de olvidar. Pero si algo nos ha dejado claro esta tragedia es que cualquier esfuerzo, herramienta o inteligencia que nos ayude a prevenir y evitar que catástrofes naturales como la dana de Valencia se cobren tantas pérdidas humanas y materiales, deben ser aprovechadas y utilizadas".

Sagredo en su intervención en la OCDE / L_EMV

Y para que no se repita una tragedia de estas características, Sagredo apuntó a los sistemas de alerta temprana basados en la Inteligencia Artificial, que "desempeñan un papel crucial en la prevención de desastres naturales. Y tenemos que aprovecharlo", afirmó. El mandatario argumentó que dichos sistemas "pueden proporcionarnos información, en tiempo real, sobre la inminencia de una catástrofe natural y enviar alertas a la población que está en riesgo a través de mensajes de texto, notificaciones móviles y otros medios de comunicación". Asi mismo, añadió que la IA "no sólo ayuda a detectar con antelación una amenaza de catástrofe natural permitiendo tomar medidas oportunas para proteger personas y recursos, sino que una vez ocurrido el desastre natural, la IA también es decisiva para una respuesta y gestión rápida y eficaz de las consecuencias que ayude a salvar vidas". "Y eso, señores y señoras, es crucial", sentenció. Para el senador, la IA "no es el futuro, es el presente, y su aplicación en la gestión gubernamental puede marcar la diferencia entre el caos y la resiliencia".

"Sin embargo, la adopción de la IA en la gestión gubernamental no está exenta de retos. Por ello, debemos garantizar: Transparencia y ética en el uso de datos; Accesibilidad de la tecnología para todas las regiones, sin brechas digitales; o colaboración entre el sector público y privado para integrar soluciones innovadoras", apostó el socialista, que indicó que los gobiernos "debemos estar preparados para saber y poder utilizar, de forma ética, responsable y segura, la Inteligencia Artificial al servicio de nuestra ciudadanía. Porque la IA bien aplicada al sector público puede mejorar nuestra respuesta a las necesidades y el bienestar de los ciudadanos de forma eficiente, transparente y segura. La IA, bien utilizada, es un valioso aliado. Y en esa alianza, estoy seguro que en un futuro encontraremos gobiernos más eficientes y sociedades más avanzadas y protegidas".

La dana seguirá como amenaza

Sagredo concluyó alertando que la DANA "seguirá siendo una amenaza, pero la forma en que la enfrentemos dependerá de nuestra capacidad para integrar la inteligencia artificial en la gestión gubernamental. No podemos seguir reaccionando tarde; debemos anticiparnos. Si la tecnología está al servicio de la humanidad, entonces es nuestro deber utilizarla para salvar vidas, proteger nuestros hogares y fortalecer nuestras comunidades. La inteligencia artificial no es solo una herramienta; es una aliada en la lucha por un futuro más seguro y resiliente".