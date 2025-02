Cien días sin piscinas municipales en la zona cero: "Esta es la medicación de mucha gente"

El cierre de piscinas y polideportivos en los municipios afectados por la dana ha privado a decenas de usuarios de un espacio vital, no solo para la recreación o el ejercicio físico, sino para recibir tratamientos de rehabilitación que en muchos casos resultan esenciales para recuperarse de lesiones o contener el avance de enfermedades. Los daños en estas instalaciones son cuantiosos y sus reparaciones ascienden a muchos miles de euros de los que los ayuntamientos no disponen al tener que hacer frente a la reconstrucción de sus pueblos. Es por ello que ahora buscan fórmulas de financiación para costear estas obras y que pacientes y deportistas puedan recuperar sus rutinas.

"Hay muchas personas que lo requieren, que lo necesitan porque es su medicación", subraya Víctor Moreno, vocal en la junta directiva de la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, quien enumera a niños pequeños, personas mayores, embarazadas, deportistas o personas con discapacidad entre los afectados que se han quedado sin poder practicar este deporte, "lo que les afecta a nivel físico, pero también psicológico", advierte. Ante esta situación, considera que las administraciones "deberían valorar ofrecer este servicio para que todas estas personas tengan la oportunidad de poder acudir a otras piscinas más cercanas, aunque sea un par de días a la semana".

Buses lanzadera

En ese sentido, recuerda que la Generalitat Valenciana ha habilitado autobuses lanzadera para que los estudiantes puedan desplazarse a los centros educativos que les están acogiendo mientras se reparan sus colegios, una alternativa que, opina, "los ayuntamientos tendrían que estudiar y hacer listados para que los usuarios, especialmente las personas con discapacidad, puedan acudir". "Ellos no tienen la opción de coger un coche y desplazarse, por lo que necesitan todavía más apoyo por parte de todos nosotros, sobre todo porque estamos en un contexto de incertidumbre donde nadie sabe cuándo van a volver a reabrir las piscinas", añade.

Del mismo modo, alerta del escenario que se puede producir en muchos municipios durante el próximo verano donde "si esto se alarga es más que probable que los vecinos y vecinas no van a poder ir a las piscinas municipales descubiertas y tendrán que desplazarse a otras localidades o directamente ir a la playa, con las circunstancias que conlleva, como el incremento económico, las opciones de movilidad de las familias o el estado del mar".

La vuelta "está lejos" en Picanya

Por su parte, la terapéutica acuática y profesora de Educación Física en las Escuelas Deportivas Municipales de Picanya, Fernanda Bettinotti, indica que además de la función física "hay que tener en cuenta también la importante función social que desempeñan este tipo de instalaciones en el pueblo". A este respecto, destaca la situación personas de muchos usuarios: "son personas que están solas y que vienen a estos espacios para relacionarse con otra gente". Es por ello que, insiste, "es fundamental recuperar estas instalaciones" que para ella "son las más importantes" porque "aporta a la recuperación física y mental de los vecinos". Además, "en el caso de Picanya aglutina a gran parte de la población, desde niños o mayores que van a hacer cursos hasta personas con diversidad funcional o pacientes que van a hacer rehabilitación tras sufrir un accidente o una operación", añade.

Mayores de Picanya asisten a una clase de ejercicio físico en una plaza mientras se reparan los daños en la piscina cubierta. / Germán Caballero

Desde el ayuntamiento evitan hablar de plazos aunque admiten que la vuelta de la piscina cubierta "está lejos" porque "las inversiones que hay que hacer y las obras son muy importantes". En este sentido, fuentes municipales consultadas por este diario indican que el torrente de agua arrasó con toda la maquinaria que permite su funcionamiento "porque está por debajo y ha quedado totalmente destrozada y restaurarlo no es barato".

Así con todo, las fuentes subrayan el esfuerzo del consistorio por recuperar el polideportivo y el pabellón municipal, dos infraestructuras que ya están funcionando al cien por cien y que ha permitido que Bettinotti haya podido volver a impartir clases a las 30 personas mayores a las que atendía antes de la dana. "Tenían muchas ganas de volver porque la actividad que ellos desarrollan les ayuda a estar activos. Desde la dana tuvieron que parar en seco, afectándoles mucho a nivel físico, pero sobre todo mental".

Competiciones en el aire

También perjudicados se están viendo los deportistas federados que encuentran en estas instalaciones su lugar de entrenamiento. El cierre sine die de estas instalaciones ha obligado a que muchos de ellos se hayan trasladado temporalmente a instalaciones alternativas en otros municipios para no comprometer sus competiciones. Sí que deja en el aire, sin embargo, la celebración de algunas competiciones que estaban programadas para finales de mayo los meses siguientes.

A este respecto, Moreno explica que la única piscina de 50 metros descubierta que permite celebrar competiciones oficiales en Valencia era la de Sedaví, gravemente dañada por la barrancada. "Al no saber cuándo se va a volver a abrir es probable que no se puedan celebrar las pruebas autonómicas y nacionales que estaban programadas aquí a partir de mayo". Es por ello que desde la agrupación ya estudian alternativas: "Tendríamos que irnos a Alicante o Castellón, porque en toda la provincia de Valencia no hay otra instalación que esté adaptada para poder acoger este tipo de competiciones".

Estado de la piscina municipal de Paiporta tras la dana. / L-EMV

El Club de Natación Sirenas de Catarroja es otro de los grandes damnificados tras la dana por el cierre de la piscina, que ha quedado completamente arrasada´. A priori, se antoja difícil rehabilitarla ante los daños, y de momento no tiene prevista fecha de apertura, según comentan desde el consistorio, quien aún no ha afrontado la recuperación de su piscina cubierta, mientras que en la de verano, pese a que sí que han comenzado a trabajar, desconocen cuándo podrá volver a abrir sus puertas.

Fuga de usuarios

Con más de 40 años de historia, el Sirenas ha conseguido ser campeón de España en más de 30 ocasiones dentro del campeonato de Salvamento y socorrismo, muchos de los mejores socorristas del país han pasado por sus filas. En plena temporada de competición, tuvieron que suspender los entrenamientos. "Por suerte, el grupo de competición nos hemos trasladado a la piscina de Silla, donde tanto el club de allí como la gestora de la piscina nos ha puesto muchas facilidades", señala la presidenta del club, Marina Robledo. El problema, es la distancia. "Es necesario ir en coche, y hay que tener en cuenta que la mayoría de vehículos se perdieron con la dana. Hay muchos niños que competían que se lo han dejado. Los master, ha sido duro, aunque de cara a las competiciones la federación nos ha dicho que nos respeta las mínimas del año pasado. De los siete hombres que son, solo vienen dos. Hay que tener en cuenta que esto es un hobby y ahora con los gastos que hay, hay gente que es de lo primero que prescinde", lamenta.

En cuanto a los niños y niñas de la escuela, también se ha perdido bastante usuarios. Tras tres meses, de los 150 que de lunes a viernes entrenaban en Catarroja, unos 80 empezaron este martes en la piscina de Albal. Desde el club quieren agradecer las grandes muestras de solidaridad. "Ha sido increíble, gracias a lo que nos donó la fundación Roig hemos podido ir tirando. También dar las gracias a todos los que han aportado donaciones a través de bizum".