Empresas de Paiporta denuncian el "limbo" administrativo para gestionar los daños de la dana

Varias naves industriales de empresas del polígono la Mina de Paiporta denuncian que están, todavía, en un "limbo" administrativo. Algunas han vuelto a su actividad y otras continúan precintadas y vacías, manchadas por el barrio y la línea que dejó como una huella, pero hay una calle en la que se comparte un problema común.

Además de todos los destrozos conocidos, los dramas humanos y las enormes pérdidas económicas, estas empresas han perdido el muro trasero de sus naves, dejando un agujero en la base, en los cimientos, que conecta la vía verde (con carril bici y peatonal) que separa estas estructuras industriales del barranco, ahora en labores de limpieza tras desbordarse de manera histórica y llevarse todo el pueblo (y la comarca) por delante. Por la mañana vecinos y vecinas hacen running o pasean a sus perros, justo al lado de unas naves abiertas tras perder un muro y con los cimientos muy dañados.

Mal estado de los cimientos tras caer el muro de la parte trasera de varias naves en Paiporta. / V.P.

"Hemos pedido en varias ocasiones al departamento de Urbanismo del ayuntamiento de Paiporta que venga el arquitecto municipal o algún técnico de Urbanismo para que nos diga si tal y como está ahora el camino es seguro volver a levantar el muro o no. Hasta que no lo sepamos no podemos actuar ni tampoco cerrar el expediente del consorcio de seguros"; lamenta Maribel, de una empresa de salazones.

Esta situación, lamenta, "tapona todas las gestiones que tenemos que hacer, que no son pocas", explica la mujer, que lleva la empresa junto a su hermano Manuel y donde trabaja varios miembros de su familia. Además del coste económico de que el seguro no cubra rehacer un muro que separa las naves de la vía pública y el barranco, esta empresaria lamenta que sienten inseguridad, pues no saben si el camino aguantará o cederá, dejando sus edificios prácticamente en el barranco.

Una reconstrucción lenta pero continua

Lo cierto es que este municipio, uno de los más castigados por la barrancada del 29 de octubre, trabaja día a día para resurgir del lodo y las incidencias y puntos de inseguridad por daños de la dana son muchísimos. Hay edificios que han perdido su muro trasero y sus terrazas dan al barranco, sustentándose en tierra y arena; viviendas apuntaladas y colegios por derruir, entre otros asuntos. Las mañanas son ocupadas.

Trabajadores arreglan la calzada y las señales viales. / V.P.

Solo caminando por una avenida se ve a operarios montandos parques infantiles que reconstruye Mercadona, trabajadores pintando las señales de la calle, los pasos de cebra y especialistas reparando la calzada o empleados colocando una valla provisional para separar la acera del "abismo" que supone ahora un barranco muy hondo y ancho que recorre el núcleo urbano.