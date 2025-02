Empieza el derribo de los bungalows de Catarroja dañados por la dana

Hacen más de tres meses que cinco familias de los bungalows de la calle Tribunal de les Aigües de Catarroja están fuera de sus casas por riesgo a derrumbe tras los graves daños estructurales sufridos por las inundaciones provocadas por la barrancada. Este lunes comienzan a ver, por primera vez ,el regreso un poco más cerca, aunque aún queda mucho. A mitad de mañana unos operarios con una grúa han comenzado las labores de derribo de, de momento, estos cinco unifamiliares. Se va a hacer poco a poco. Lo primero es separar las casas, para evitar un efecto dominó, ya que, aunque son cinco las certificadas como que deben ser derruidas, la realidad es que las grietas, ya se han extendido por todo el bloque de 40 viviendas que ocupan la manzana entera.

Un derribo que como todo lo demás han tenido que asumir los vecinos. "Nos cuesta 168.000 euros, de los cuales 55.000 son tasas medioambientales. A eso hay que sumar los más de 90.000 que llevamos ya gastados entre arquitectos y diferentes gestiones, que de momento hemos asumido los 40 vecinos , ya que el consorcio hasta que no se haga todo no nos concede la ayuda, y tenemos 40 peritos diferentes, lo que es una locura", señala Aarón, que creció en esta finca y cuya madre, con movilidad reducida, también ha sido desalojada y su vivienda va a ser derribada. "Mi madre ha tenido que ir mendigando sillones de amigos para poder dormir", señala.

Sarai, Aarón y Paula, vecinos de lo sbungalows de Catarroja que van a ser derribados. / P.O.

Paula, como la madre de Aarón, es una de esas vecinas que se ha tenido que buscar la vida y encontrar un alquiler en otra vivienda para ella, su pareja y sus dos hijos, con la ayuda recibida a través de un crowdfounding. Esta mañana ha acudido a ver si empezaban los trabajos de derribo. Su idea es regresar, aunque no lo va a tener fácil.

Dos vecinas desalojadas se abrazan al ver la destrucción de sus casas. / José Manuel López

"Es la casa donde ha nacido mi hija, y a mí me gustaría reconstruirla y volver, pero mi hija tiene miedo. Solo me dice que vivamos en un piso muy alto. Desde que ocurrió está durmiendo con un peluche que un soldado de la UME consiguió sacar de mi casa, y cada vez que llueve tiene pánico", explica.

No está tan claro que puedan volver. Según los vecinos, los arquitectos les han planteado tres posibles alternativas, según lo que vean tras los trabajos. La primera, que es la que desean la mayoría, volver a levantar las casas con cimientos desde abajo y pilares mas gruesos. La segunda, que no se puedan reconstruir, y la tercera, incluso que los daños sean tan graves que se vea afectada toda la manzana y se tenga que analizar el derribo total.

Pilar Olaya

Sarai vive en una de esas viviendas que no va a ser derribada, "aunque yo preferiría que la tiraran y la volvieran a reconstruir. Cada están saliendo más grietas", señala. Sarai nos permite desde su casa entrar al patio común y ahí el panorama es desolador. Paula no puede evitar las lágrimas cuando mira su casa, con parte de la pared en el suelo, y donde aún se puede ver una bicicleta infantil llena de barro. "Curiosamente aunque la mayoría de vecinos es gente mayor, todos los desalojados somos familias con niños. Con lo tranquilos que estábamos aquí, que dejábamos a los pequeños dentro del patio y jugaban entre ellos, por eso no me hago ahora viviendo en un piso", recuerda Paula, "somos gente de patio", añade Sarai, quien se va a su tienda de ropa, Lola Guarch, que acaba de reconstruir y por fin abrirá el 28 de febrero.