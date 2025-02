Gan Pampols espera recuperar la "normalidad total" en l'Horta Sud en el aniversario de la dana

El vicepresidente segundo para la Reconstrucción del Consell, Francisco José Gan Pampols, ha afirmado esta mañana que si bien "no se puede prometer lo que no se puede cumplir", por eso, "no tengo un plazo". No obstante, ha remarcado que como fecha orientativa le gustaría que antes del 28 de octubre de 2025 se hubiera recuperado "la normalidad tal y como existía antes de la dana" en los pueblos afectados, muchos de ellos en la comarca de l'Horta Sud. Así lo ha señalado este lunes en una visita a Aldaia en la que se ha reunido con el alcalde del municipio, Guillermo Luján.

En la posterior atención a medios, el representante de la reconstrucción de la Generalitat Valenciana, ha fijado como necesidad a corto plazo en Aldaia dar una solución estructural a un problema "que se lleva dilatando más de 40 años", ha dicho en referencia a las obras de desviación del barranco de la Saleta que atraviesa el municipio de l'Horta Sud. Este es un problema, ha añadido Gan Pampols, "que se ha de hacer extensivo al conjunto de la cuenca, porque resolver puntualmente un problema aquí no significa que 20 kilómetros más arriba en el cauce no sea igual o peor de lo que ha sucedido, por lo tanto lo que no se acometa con carácter integral en todo el cauce no garantiza la supervivencia ni aguas arriba ni abajo", ha reiterado el vicepresidente.

Reunión de Gan Pampols con Guillermo Luján. / A.A.

"Hay una serie de obras que hay que realizar en el conjunto de esta zona, no solo en ella, en toda la fachada mediterránea de la Comunitat Valenciana en la que las sierras prelitorales están tan cerca del mar que cuando llueve la violencia del agua y cantidad hace que haya que adoptar soluciones estructurales en toda ella. "La conciencia es lo que tiene que quedar y esa conciencia hay que materializarla en hechos y los hechos son hormigón y mas cosas", ha detallado Gan Pampols.

"Hay que diagnosticar qué pasó en Aldaia"

Por su parte, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha agradecido la visita de Gan Pampols y ha señalado que se ha hecho un balance general. En primer lugar, "es importante diagnosticar lo que ha pasado en Aldaia. Insisto en que Aldaia, algún hecho singular ocurrió porque a partir de las ocho de la tarde vino el tsunami al barranco de la Saleta. Es importante que científicamente se concrete que pasó y a partir de ahí tomar medidas estructurales y coyunturales".

En primer lugar, el edil ha pedido que "por fin" se ejecute el desvío del barranco de la Saleta que lleva "más de 40 años pendiente" y es un "elemento importante para minimizar la situación terrible que ha provocado seis personas muertas en este pueblo". En este sentido, el alcalde ha pedido al Consell colaboración para buscar medidas preventivas que ayuden a que los fenómenos extremos no afecten tanto al casco urbano.

Reunión Gan Pampols y Guillermo Luján. / A.A.

Gestión de información eficiente

Además, Luján ha insistido en una "necesaria gestión de la información". "Se ha tomado buena nota de que es fundamental que la información circule de una manera ágil para que los ayuntamientos no nos sintamos solos y que quien tiene información completa pueda trasladar lo que pasa a los municipios". Por último, el alcalde ha insistido en que la recuperación se tiene que hacer con financiación pero también con capacidad de gestionar el dinero que venga del Gobierno y el Consell "para que no estemos cinco o diez años recuperándonos y dotemos de confianza a la gente".