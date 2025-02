Compromís pregunta por el proyecto del segundo túnel en Fuente del Jarro

Compromís per Paterna ha requerido explicaciones al equipo de gobierno municipal sobre la paralización del proyecto del segundo paso inferior al Polígono Funte del Jarro. “Esta infraestructura, largamente reivindicada por el empresariado, ha sido calificada por ASIVALCO (Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de la Fuente del Jarro) como una necesidad prioritaria. Sin embargo, hoy en día continúa siendo una promesa incumplida”, señala la portavoz de la formación Carmen Gayá.

Desde Compromís per Paterna señalan que “la cronología de los hechos pone en evidencia la carencia de determinación del gobierno municipal para ejecutar la construcción del túnel. Según recuerdan, el alcalde Juan Antonio Sagredo se comprometió en junio de 2017, en un acto con medios de comunicación y representantes empresariales, a redactar y ejecutar el proyecto, además de buscar la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Aun así, ocho años después, el único avance realizado ha sido la redacción del proyecto, sin ningún otro progreso tangible”.

“Ya en 2018, ASIVALCO emitió un comunicado reivindicando la infraestructura y advirtiendo de la pérdida de tiempo ante una necesidad imperiosa. Fuente del Jarro es una de las concentraciones industriales más importantes de Europa y el principal motor industrial de Paterna, con una red viaria de 40 km y más de 500 empresas. En 2020, el entonces presidente de ASIVALCO, Santiago Salvador, insistió en el compromiso municipal de dotar el polígono de un segundo paso subterráneo que conecte las fases 1 y 2. Entonces, Salvador recordaba que “los contratos están para cumplirlos y todas las partes tienen que hacer lo que les corresponda”. En el año 2022, un grave incendio en una empresa del polígono obligó a evacuar trabajadoras y trabajadores, bloqueando el único túnel existente. A pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencia, la falta de una segunda vía de salida generó una situación de gran riesgo y preocupación. Ante este episodio, ASIVALCO reiteró la urgencia de la construcción del segundo túnel”, añaden las mismas fuentes.

Promesas

Carmen Gayá señala que “ahora, en 2025 y ocho años después de las promesas iniciales, no hay avances concretos ni información clara sobre la financiación del proyecto. Preguntamos por él y nadie sabe nada. Ha pasado demasiado tiempo de promesas incumplidas, y todo apunta a que el gobierno de Sagredo no lo tiene como prioritario”. “Un polígono, con más de 500 empresas, no puede convertirse en una ratonera para las personas que trabajan. Por esta razón exigimos al gobierno municipal que actúe con responsabilidad y empiece a trabajar seriamente en este proyecto antes de que sea demasiado tarde y tenga que lamentarse una nueva catástrofe”, indica para concluir la portavoz de Compromís.