El nombre del colegio nº4 de Picassent enfrenta a gobierno y oposición

El último enfrentamiento entre el PP, en la oposición, y el PSPV-Compromís, que forma el gobierno de Picassent ha siudo el nombre que recibirá el tan esperado colegio número 4.

En el pleno del pasado mes de enero el ejecutivo local decidió llamar a este centro escolar público Sibil·la Mercer, en honor a la primera mujer en administrar el señorío de Picassent, entre el siglo XIV y XV.

Una decisión que según defienden los populares se ha impuesto por el gobierno local sin tener en cuenta la decisión aprobada en el pleno anterior, de someter el nombre a consulta,tal y como recuerda el concejal del Grupo Municipal Popular en Picassent, Juan Manuel Bernal, quien también recordó que fue Comprmís, el que ahor agobierna en coalición con los socilaistas, quienes hace ya seis años propusieron otros dos nombres.

Margarita Salas o Torre Espioca, propuesta de 2018

“Debemos recordar el pleno de fecha 06 de julio de 2018, cuando, quien en ese momento era portavoz de Compromís propuso que los nombres sobre los que se optara fueran Torre d'Espioca o Margarita Salas y de forma unánime, todos los representantes de los partidos votamos favorablemente", comenzó su intervención el representante del Partido Popular. "Ahora, más de 6 años después por la demora en su construcción que ustedes muy bien conocen, tiran a la basura este acuerdo para imponer otro totalmente diferente", apostilló.

"¿Puede alguien de los 6 representantes socialistas que todavía continúan o los 2 de Compromís responder cuál es el motivo?", consultó Bernal en su turno de ruegos y preguntas.

El gobierno defiende que fue aprobado por el consell escolar

El gobierno local, tras consulta de este diario, defiende que la propuesta del nombre de Sibil·la Mercer se fundamenta en "querer fomentar y dar a conocer la figura de la primera administradora del señorío de Picassent, una mujer pionera y referente en la historia de Picassent, poco conocida a pesar de su trascendente pape". Asimismo defienden que la propuesta del nombre "fue aprobada por unanimidad en el último consell escolar municipal", y aprobado en comisión, "con voto a favor de PP y abstención de VOX", y posteriormente en pleno, con los votos de los dos partidos que forman el gobierno que tienen la mayoría.

Una respuesta que no gustó al popular, quien aseguró que no entendía que "se hayan dado cuenta ahora, cuando Sibil·la Mercer vivió en torno al año 1400. Es una falta de respeto, no solo a los partidos que tenemos presencia en este consistorio, sino a todas las personas de Picassent que ven coartada así su participación mediante consulta popular como se acordó y consta en el acta del pleno".