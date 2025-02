Una camiseta solidaria para las fallas afectadas por la dana

Una camiseta ha unido al mundo fallero para ayudar a las comisiones afectadas por la dana de l'Horta Sud. La asociación Inclusión Fallera presentó esta prenda solidaria que ya está a la venta a un precio de 19 euros, en la página web https://fallasybarro.flowww.in/, para ayudar a las comisiones que han perdido sus monumentos, y han visto gravemente dañados sus casales y equipamientos. La recaudación obtenida con la venta de las prendas se destinará íntegramente a la reconstrucción de los casales falleros.

La iniciativa está organizada por Inclusión Fallera y la Junta Comarcal Fallera Horta Sud, que aglutina a 14 juntas locales, con más de 100 comisiones--. Concretamente, participan las juntas locales de Paiporta, Catarroja, Picanya, Torrent, Aldaia, Alaquàs, Massanassa, Benetússer, Silla, Picassent, Alfafar, Sedaví, Albal y Manises.

Las camisetas solidarias. / L-EMV

La camiseta se presnetó este martes por la tarde en un acto celebrado en la sede de la ONCE en València, que ha contado con la asistencia del concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, del maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros de València, Vicente Julián García Pastor, así como de representantes de la ONCE y del mundo fallero.

José Miguel Salas Domínguez, Presidente de la Junta Comarcal de l’Horta Sud, explica que esta inciativa surge de Vicenta Pascual, de Inclusión Fallera, "que me llamó diciendo que quería ayudarnos. Se me ocurrióo el tema de la camiseta, que yo ya había vistoque se hizo en Catarroja y estaba pensándolo hacerlo en Albal, y me dije ¿por qué no hacerlo para todas las comisiones de l’Horta Sud.? A Vicenta le pareció bien y contactó con Martín Forés para diseñar la camiseta y pon potra empresa para distribuirla y hacernos la web, ambos de forma altruista".

Un diseño que representa la unión

El diseñador, Martín Forés, asegura que para este diseño se ha inspirado en "la fortaleza y unión de las Fallas frente a la adversidad". Forés ha animado a adquirir estas camisetas por un motivo solidario: "Iniciativas como esta sirven para demostrar que las Fallas no solo son pasacalles, sino que vertebran el tejido social y algo muy importante, ayudan a socializar barrios, a crear una red de contactos sociales y a mantener nuestras tradiciones".

Delegado de la ONCE en la CV, José Manuel Pichel. / L-EMV

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, ha felicitado a Inclusión Fallera y la Junta Comarcal Fallera Horta Sud por esta iniciativa y ha destacado que la generosidad y humanidad del proyecto.

"Me encanta la palabra solidaridad, que significa dos veces dar, y la palabra inclusión. Nosotros decimos que integrar es que te inviten a una fiesta, pero incluir es que te saquen a bailar. Esa es nuestra gran aspiración, y las Fallas san sacado a bailar a la gente con discapacidad. Me emociono cuando hay un presidente o una fallera con discapacidad, ese es el gran avance del mundo", ha resaltado.

En esta línea, Pichel ha puesto en valor el trabajo de la Fundación ONCE tras la dana, con "más de dos millones de euros" aportados para contribuir al proceso de reconstrucción de personas con discapacidad y otras aportaciones a asociaciones como Casa Caridad, Cáritas o Mensajeros de la Paz.