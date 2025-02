"Con el tren en Albal me ahorro mucho tiempo para ir a la Universidad en Valencia"

"¿Anda entonces puedo ir de aquí a Xàtiva directamente?", se sorprendía una vecina de Albal mirando el plano de horarios y frecuencias de la línea C2 entre Valencia-Nord y Moixent, y otra le contestaba "eso pone aquí, y ahí puedo coger el tren a Almansa, ya no hace falta que me llevéis en coche hasta Silla", señalaba a sus acompañantes, que había acudido a la inauguración de la nueva estación de cercanías de Albal.

Los primeros usuarios, sin embargo, fueron los de la línea C1. A las 11.54 horas paraba el primer tren dirección Gandia, procedente de València. Pilar afirmaba que iba a ver a unos amigos. "Me han llamado y me han dicho, ¡vente, que ya tenemos tren! y como tenía el día libre aquí estoy", apunta. Pilar ve con muy buenos ojos la apertura de esta nueva parada en Cercanías. "Veo que realmente en esta zona somos mucha gente y con esto de la dana creo que es súper importante que podamos a volver un poco más a la normalidad. He venido mucho a ayudar a mis amigos de aquí y ahora podré venir muchas más veces", señala.

Unos usuarios ven los horarios de los trenes que paran en Albal. / L-EMV

Ana, sin embargo, viene a trabajar a la población. "Hasta ahora venía en coche, pero esto es mucho más cómodo, me ha facilitado bastante mi rutina".

En la otra parte del andén, unos minutos después, paraba el primer tren procedente de Gandia. Del convoy se apearon Carmen y su hija. "Venimos de Cullera pero vivimos aquí en Albal y yo trabajo también aquí. Lo que vamos a ver ahora es cómo está el camino de aquí a mi casa, si está iluminado y hay un buen acceso, porque la estación está lejos del pueblo y mi hija tendría que venir sola", avisa.

Miguel Angel Montesinos

Su hija, de momento, se muestra muy contenta con la nueva estación. "Voy todos los días a la universidad en València, entro a las 8, y hasta ahora tenía que levantarme muy pronto, todavía de noche, para coger un autobús de Albal a Catarroja, y allí el tren hasta València. Con esta estación me voy a ahorrar mucho tiempo en desplazamiento", admite.

Adiós a viajar hasta Catarroja

Otro grupo de mujeres, que habían acudido a ver poder primera vez la estación, también afirmaban que "hasta ahora íbamos en coche hasta Catarroja, y allí lo dejábamos aparcado cuando cogíamos el tren. Ahora, aunque la estación no está dentro del pueblo, podemos dejar el coche aquí en el parking, que hay mucho espacio, y estamos mucho más cerca", señalaban.