Estas son todas las tiendas que ya han abierto en Bonaire

El corazón de Bonaire ha vuelto a latir este jueves. El centro comercial volvía a abrir sus puertas tres meses y medio después de que un torrente de agua arrasara con gran parte de la superficie. Tras meses de duro trabajo, los trabajadores han vuelto a recibir a unos clientes que esperaban con expectación el regreso de uno de los principales espacios de ocio de la provincia de Valencia.

La de este jueves ha sido una reapertura parcial en la que si bien gran parte de los establecimientos vuelven a estar operativos, muchos locales continúan cerrados culminando los trabajos de reconstrucción y su apertura se irá produciendo de manera progresiva. La idea que barajan desde la propiedad es que sea a mediados del próximo mes de marzo cuando la superficie comercial recupere la actividad al completo.

Locales renovados

Será a partir de ese momento cuando las más de 120 firmas que operan en la galería comercial vuelvan a recibir a los clientes en unos locales readaptos y reinventados. De hecho, durante este parón forzoso han sido muchas marcas que han aprovechado para poner en marcha su último concepto de tienda, lo que ha aportado un aire renovado y más futurista al complejo precisamente el año en el que celebra su 25 aniversario.

A la espera de que llegue ese día, son muchos los establecimientos que han vuelto a levantar la persiana este jueves. La reapertura de Bonaire se ha producido con una gran acogida de clientes y medios de comunicación que, expectantes, han querido ser testigos de este hito que supone un paso más hacia la reconstrucción de la dana.

Listado de tiendas abiertas

La "reinauguración" ha contado con un acto institucional al que han asistido la Directora General de Comercio, María Isabel Sáez; el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján; así como Carlos Homet y Enrique Bayón, Director General y Gerente Retail Portfolio de Unibail-Rodamco-Festfield (URW) - propiedad del centro comercial - respectivamente.

Tras el acto, los asistentes ha realizado una primera visita por el renovado Centro Comercial Bonaire donde han podido comprobar todas las tiendas que han vuelto a abrir tras la dana este jueves 13 de febrero. Las tiendas de Bonaire que ya se encuentran operativas son en su mayoría firmas de moda como Misako, Ysabel Mora, Kiko Milano, Boston, Time Road, Parfois, H&M, Antony Morato, Courir, Lefties, Jack & Jones, Starbucks, Massimo Dutti, Zara, Hug & Clau, Scalpers, Pull & Bear, Sephora, Singularu, Llaollao, Levi’s, Stradivarius, Belros, Fnac, Jose Luis, Depilife, Natura, Núñez de Arenas, La casa de las carcasas, Bershka, United Colours of Benetton, Mayoral, Punto Roma, Miniso,Marypaz, Perfumarte, Mezea, Urban Covers, Queen Nails, Alain Afflelou, Multiópticas, Alcampo, You Are, Phone House, Biotech Usa, ReviveTek, Panito, Halcón Viajes, Orange, Vodafone, Cafés Valiente, Movistar y Herbolario Navarro, así como todos los locales de restauración de la zona de ocio Las Terrazas, así como los cines.

Outlet y restaurantes

Igualmente, los clientes pueden disfrutar de una amplia oferta de ocio ya que esta reapertura se suma a la decena de locales de restauración que han ido abriendo progresivamente desde el pasado mes de diciembre, así como el hipermercado Alcampo, Norauto o Decathlon, todos ellos ubicados en el parque comercial.

También operativo se encuentra ya su "hermano pequeño", el centro comercial Factory Bonaire. La superficie, conocida por acoger los outlets de importantes marcas, volvió a abrir sus puertas entre aplausos y lágrimas el pasado jueves. Igual que Bonaire, el regreso de las tiendas se irá produciendo de manera progresiva. Por el momento, media docena de firmas han recuperado la actividad, a la espera de que se vayan sumando nuevos establecimientos en las próximas semanas.