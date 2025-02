Albal: "Vivimos con miedo de que se caiga la finca en cualquier momento"

"Tenemos miedo e incertidumbre. No sabemos si puede ser hoy, mañana o pasado cuando va a pegar esto el bombazo", confiesa Encarni, vecina del número 27 de la calle Salvador Ricart de Albal, que cuenta con todos los bajos comerciales apuntalados desde hace quince días, tras descubrirse la afectación de 29 pilares que son los que sostienen la finca de 28 puertas. El consistorio, por su parte, a través del concejal de Urbanismo, Valero Eustaquio Juan y la técnica municipal, afirman que no hay peligro. "Está todo revisado, se ha actuado desde todos los estamentos, y se ha apuntalado por prevención, por dar un extra de seguridad que tampoco era necesario, y las obras ya se van a ejecutar", señalan

Esta finca se encuentra en la zona más afectada de Albal, en el barrio San Carles. Como muchas otras fincas, tras la dana del 29 de octubre, el consorcio peritó daños en el patio, escalera, cuarto de contadores y poco más, ya que por suerte no estaba afectado el ascensor. Lo que nadie imaginaba es que el pasado 21 de enero, casi tres meses después, cuando el propietario del bajo comercial abrió la persiana se encontró con un agujero en un tabique falso lleno de lodo y barro, no solo por todo el agua que había entrada por la barrancada sino también por la subida del nivel freático.

Parte de las vecinas afectadas. / P.O.

"El propietario nos mandó una foto, se la mandé al arquitecto y al verla me dijo que había que actuar urgentemente. El propietario, por su cuenta, se asustó, y también acudió al consistorio. Así que el 24 de enero ya estaba la empresa aquí interviniendo con el arquitecto, con el Ayuntamiento de Albal, el inspector del IVE, los Bomberos, y la Guardia Civil para desalojar el edificio. Sin embargo, al ver que el arquitecto de la comunidad y la empresa ya estaban interviniendo, revisaron todo, comprobaron que no había riesgo y decidieron no desalojar tras el debido apuntalamiento, aunque mandamos una circular a los vecinos advirtiendo que si oían cualquier ruido inmediatamente salieran del edificio y llamaran al 112", explica la administradora, Mariló Cano.

Detalle del pilar afectado. / P.O.

"Al igual que hace media ahora aquí al lado se ha caído una pared, quien sabe si se puede caer un pilar. Aquí tenemos un vecino en silla de ruedas, también madres con niños, y en las primeras plantas ya han empezado a aparecer a alguna grieta y moverse azulejos", señala Marisol.

El arquitecto de la finca, Federico García, por su parte, asegura que ya era una patología que tenía el edificio "pero se desconocía, y la dana lo ha agravado. Los pilares han perdido sección debido a la oxidación de las armaduras y al mal estado del conglomerado, que no era el adecuado. Los pilares tienen estabilidad, pero le falta dimensión, y a nivel preventivo se ha decidido apuntalar", explica.

Mínimo, 60.000 euros

Ahora viene el otro problema. El Ayuntamiento de Albal ha dado un mes a la comunidad para presentar el informe del edificio, que ya le correspondía esta años porque cumplía la finca medio siglo, y dos meses, que se cumplen el 4 de marzo, para ejecutar la obra. "Estamos hablando mínimo de 60.000-70.000 euros. Necesitamos ayuda. Yo tengo una pensión de 900 euros, con eso no puedo pagar tanto. Hemos hecho un gofundme y también pensamos hacer una rifa en establecimientos comerciales del barrio para también impulsarlos, sorteando una cena, o un servicio de peluquería", explican.