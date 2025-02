Estafados en la compra de un coche tras perder dos vehículos en la dana

"Primero la dana y ahora esto". Es el lamento de A.M y S.S, un matrimonio de Paiporta que el pasado 29 de octubre perdió su casa - ubicada en una planta de baja - y dos vehículos y que ahora denuncia haber sido víctima de una estafa. Tras cobrar el dinero de las ayudas y del seguro por la pérdida de uno de los dos vehículos, la pareja adquirió un automóvil seminuevo a través de una conocida página web de compra-venta. O al menos eso pensaban. Tres semanas después de realizar el pago íntegro y a la espera de recibir el nuevo coche, el supuesto vendedor ha desaparecido y no da señales de vida, dejando sumidos en la incertidumbre a los afectados que ahora temen haberse quedado sin coche y sin dinero.

Los hechos que ya han sido denunciados y que ahora investiga la Policía Nacional se remontan a inicios de enero. "Vimos en Internet un coche que nos encajaba, tanto por modelo como por el precio. Era un Audi Q3 de 2022 con 52.000 km por el que nos pedían 32.000 euros. Contactamos con la empresa y nos transmitió confianza. El supuesto gerente era muy atento, atendía todas nuestras llamadas al momento y nos daba todas las facilidades. De hecho, cuando le dijimos que éramos afectados por la dana nos dijo que nos aplicaba el descuento de 2.000 euros y nos bajó el precio a 29.000 euros", narra la mujer.

"Nos mejoró la oferta como cebo"

A pesar de las condiciones de la oferta, realizar la compra a través de internet generaba cierta desconfianza a los compradores, que no se acababan de decidir. Fue entonces cuando el pseudo vendedor comenzó a presionar a la pareja. "Empezó a mandarnos muchas fotos del vehículo y a decirnos que había gente que estaba interesada. Nos dijo que nos mandaba con el coche el certificado de siniestralidad y otro que garantizaba que los kilómetros eran reales. También nos ofrecía una revisión en un concesionario oficial con la condición de que si salía algo mal podíamos anular el contrato y nos devolvían el dinero. Aparentemente era todo perfecto, por lo que finalmente accedimos y lo compramos".

Anuncio del coche que compró el matrimonio de Paiporta a través de Internet. / L-EMV

A partir del 13 de enero, este matrimonio que había sido gravemente perjudicado tras la dana sufrió un nuevo varapalo. "Nuestra intención era hacer un pago en concepto de reserva y una vez nos entregaran el coche abonar el resto, pero nos dijo que como era un coche importado de Alemania teníamos que hacer una transferencia con el importe íntegro. No lo teníamos claro del todo, pero nos mejoró las condiciones y eso nos hizo decantarnos y tirar hacia adelante con la compra. Nos mandó el contrato de compra-venta y un número de cuenta. Teníamos que devolverle el documento firmado y adjuntar el justificante de la transferencia. En teoría, una vez enviada toda la documentación procedían al envío del coche, que supuestamente llegaba a los 20 días hábiles", cuenta la afectada.

Teléfonos apagados

Hecho el pago, la actitud del vendedor comenzó a cambiar. "Primero empezó a ponernos pegas para recoger el coche. Decía que tenía que ser entre semana, pero nosotros no podíamos porque trabajamos. Al final acordamos pagar 190 euros para que un chófer lo trajera y nos explicara cómo funciona. Cuando teníamos que haberlo recibido, empezó a ponernos excusas diciendo que estaba gestionando la cita con Audi y que por un pequeño problema se iba a retrasar una semana", explica la mujer al tiempo que destaca que durante ese tiempo su marido contactaba "a diario" con el vendedor para conocer como evolucionaba la transacción.

Mientras esperaban su nuevo automóvil ella se percató de un hecho que hizo que le saltaran las alertas: no aparecía ningún vehículo a la venta en la web en la que habían realizado la compra. Sin embargo, la confirmación de sus sospechas vino una vez cumplido el plazo extra, cuando el vendedor dejó de dar señales de vida: "Me llamó mi marido y me dijo que le salían apagados los dos teléfonos que teníamos guardados. Que saltaba el buzón de voz. Al principio pensaba que era porque estaba siendo muy cansino, porque le llamaba todos los días. Pero pasaban los días y seguíamos sin tener noticias de él".

Fue al llamar a una clínica que opera en el local contiguo al supuesto concesionario cuando confirmaron que habían sido víctimas de una estafa: "Busqué por Internet y llamé por teléfono a una clínica. Me dijeron que ahí no hay ningún concesionario, y que no éramos los primeros en llamar. Que habían recibido varias llamadas preguntando y que hay más personas afectadas". Días después recibieron un mensaje desde el móvil del supuesto vendedor, pero las noticias no eran buenas. "Nos llegó un mensaje que decía 'Hola. El dueño de este teléfono ha perdido el móvil. Ayer lo encontramos mi esposo y yo. Voy a ir a presentarlo a la Policía'. Llamamos para intentar hablar con ellos y que nos dieran más información, pero automáticamente lo apagaron y ya no hemos podido volver a contactar", afirma.

Ya existía una denuncia

Al denunciar los hechos en comisaría, los afectados afirman que agentes de la Policía Nacional de Torrent les confirmaron de la existencia de una denuncia a ese mismo número de teléfono por la venta de ese mismo coche. "Nos dijeron además que consultaron el número de bastidor, pero que no existía", narra la afectada, quien señala que han informado al banco para intentar recuperar el dinero: "Hemos iniciado un trámite de transferencia fraudulenta, pero nos han dicho que es muy complicado que recuperemos el dinero porque ya está cobrado y la transferencia la ordenamos nosotros". Además, añade, "nos han dicho que la cuenta bancaria sí que está ligada a la empresa a la que supuestamente hicieron la compra".

Ahora, el matrimonio trata de consolarse recordando que tras perder una casa y dos coches "al final esto es una cosa más. Hemos perdido tanto que ya no nos quedan lágrimas". Reflexionando sobre lo sucedido, la mujer siente haber pecado de inocente y haber confiado de más. "Son cosas que se hacen por necesidad y sin pensar". Intenta asumir la responsabilidad de un suceso que no han evitado las administraciones, pese a tener información e indicios suficientes para ello. Este diario ha intentado contactar en reiteradas ocasiones con la empresa denunciada, que continúa promocionando vehículos similares a través de su web. Todos los teléfonos de contacto continúan "apagados o fuera de cobertura".