Torrent: PP y PSPV se culpan de construir equipamiento en suelo inundable

Torrent ha celebrado este viernes un pleno extraordinario y monotemático sobre la dana. La sesión ha estado marcado, como era de esperar, por las posturas alejadas entre gobierno y oposición. Los primeros han defendido su gestión en la barrancada, tanto antes, durante como ahora en la reconstrucción, mientras que PSPV y Compromís han recriminado "falta de transparencia" o "carencia de respuesta a los damnificados". La ciudad ha celebrado dos sesiones extraordinarias en 48 horas, por petición del grupo municipal socialista, con un coste de 4.000 euros para aquellos concejales y concejalas que no perciben salario municipal: tres de Vox y uno del PSOE.

AT

Por parte del ejecutivo de PP y Vox, la portavoz popular Sonia Roca desgranó la acción de gobierno desde aquella fatídica jornada del 29 de octubre: 20 publicaciones informativas emitidas por el Ayuntamiento entre el 28 y el 30 de octubre a través de redes sociales y el Canal de WhatsApp; gabinete de Crisis la mañana del 29 y suspensión de clases, actividades deportivas y eventos municipales, además del cierre de pasos inundables; las 24 sesiones del Centro de Coordinación Operativa Municipal; 132 notas de prensa sobre la emergencia y la reconstrucción; la visita de la alcaldía a 267 viviendas y familias afectadas y un contacto continuo con los vecinos, tanto telefónico como presencial; o la ayuda para la tramitación de ayudas provenientes de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España y la Fundación Amancio Ortega. Además, Roca ha resaltado la creación del Centro de Personas Desplazadas en el Pabellón del Vedat y del Centro de Distribución de Ayudas en el Pabellón del Toll i l’Alberca. En este sentido, ha puesto en valor la gestión del ejecutivo torrentino "cuyo modelo de actuación fue considerado ejemplar, incluso reconocido por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, donde mencionó a Aldaia y Torrent; o la periodista de la Sexta, Ana Pastor, que afirmó que la gestión de Folgado había salvado muchas vidas".

Por su parte, el PSOE de Torrent considera que "el PP intenta desviar la atención de la falta de respuestas de la alcaldesa del PP y el gobierno PP-Vox a las personas damnificadas. Folgado no ha pagado el IBI a los afectados, no ha dado soluciones a las familias que lo han perdido todo, no facilita información a la oposición ni da la cara ante los vecinos. Lo único que le preocupa es lanzar bulos y fotos a mitad de un pleno para intentar tapar su incapacidad de gestión”, ha denunciado el portavoz Andrés Campos.

Los socialistas han recordado al gobierno de PP-Vox que el "verdadero problema es la falta de acción ante la emergencia que aún sufren muchas familias en Torrent. Nuestra ciudad no necesita el ‘y tú más’ al que nos obliga a diario la alcaldesa del PP para desmentir sus mentiras ni titulares vacíos ni las noticias malintencionadas de Folgado y Mazón. Necesita una alcaldesa que esté a la altura, que trabaje en la reconstrucción y que deje de esconderse detrás de una foto”, ha concluido el portavoz socialista.

Complejo Lloma de Birlet

Durante la sesión, populares y socialistas se han echado los trastos a la cabeza por edificiaciones impulsadas durante sus mandatos y que han sido afectadas gravemente por la dana, con la duda de construir en zona inundable. Así, el PP ha sacado a colación que la dana arrasó el edificio municipal situado en la Lloma de Birlet, dentro del barranc de l’Horteta. "Este inmueble, proyectado en 2001 por el entonces alcalde Jesús Ros y construido por el PSOE en 2006, estaba destinado a acoger un albergue infantil con capacidad para 50 menores. Sin embargo, nunca llegó a inaugurarse y ha permanecido abandonado durante varias décadas", explican. El presupuesto, describen desde el gobierno, ascendía a 717.352 euros, de los cuales el 80% serían financiados con fondos europeos, mientras que el Ayuntamiento de Torrent aportó 187.739,48 euros hasta 2006. "No obstante, la obra no se completó en el plazo estipulado, lo que llevó a la pérdida de la subvención europea de 573.881,60 euros. La falta de planificación y la ineficacia en la ejecución del proyecto provocaron que esta importante inversión se diluyera, costando casi 200.000 euros a los torrentinos", revela el ejecutivo.

El complejo de la Lloma de Birlet / L-EMV

Como consecuencia de la barrancada, la corriente ha socavado los cimientos del edificio, dejando parte de la estructura al aire y generando un riesgo inminente de derrumbe sobre el barranco. Además, la potencia del agua ha entrado en las instalaciones municipales, destruyendo paredes, tabiques y llenando de agua la planta baja y hasta el primer piso. El lodo y los escombros acumulados han dejado el edificio en una situación bastante compleja. El concejal de Medio Ambiente de Torrent, José Francisco Gozalvo, ha manifestado que esta catástrofe confirma las advertencias que el Partido Popular realizó desde el inicio del proyecto. “Al edificio de la Lloma de Birlet le ha ocurrido en 2024 lo que desde el Partido Popular denunciamos desde que se proyectó en 2001: que era un peligro crear un albergue para niños dentro del barranco y en una zona inundable, y por eso paralizamos su construcción en 2007”, ha declarado. Según Gozalvo, la falta de sentido común por parte del PSOE y su alcalde Jesús Ros, en aquel entonces ha desembocado en una situación que podía haberse evitado si se hubiera actuado con responsabilidad.

Futuro incierto, que apunta a demolición

José Francisco Gozalvo, en 2022, ya alertaba de los peligros del edificio: “¿Qué hubiera pasado si el barranc de l’Horteta inunda el edificio con 50 menores albergados en su interior? Es un despropósito de obra. La devastación causada por la dana en 2024 ha confirmado estos temores, dejando la edificación en un estado de ruina, con peligro de colapso, algo que tendrán que decidir los técnicos. Este desastre era previsible y podría haberse evitado si se hubiera escuchado a los expertos y no se hubieran tomado decisiones irresponsables por parte del Sr. Ros y el PSOE que se empeñó en construir en esa parcela”, ha añadido Gozalvo. Ante la situación actual, el Ayuntamiento de Torrent deberá decidir el futuro del edificio. Gozalvo ha reconocido que la demolición puede ser la única opción viable. “Lamentablemente, como hemos estado denunciando durante 24 años, este edificio proyectado y construido por el PSOE se encontraba en una zona inundable, era un peligro para albergar a 50 niños y ahora está en una situación de ruina. Seguramente va a tocar demolerlo, lo que seguirá costando dinero a los torrentinos y torrentinas”, ha afirmado.

Daños en el edificio de la Lloma de Birlet / L-EMV

Campos: "Bajeza política y demagogía del PP"

Por su parte, el PSOE de Torrent ha respondido a la "demagógica" denuncia del PP sobre la Lloma de Birlet, con la "Amparo Folgado intenta desviar la atención de su inacción tras la dana". Para el portavoz socialista, Andrés Campos, esta maniobra “es una muestra más de la bajeza política y de la demagogia del PP de Amparo Folgado, que prefiere embarrar el debate en lugar de ofrecer soluciones reales a los afectados. No sabe ni quiere dar la cara ante los vecinos, pero sí enfangar”.

"La Sra. Folgado olvida en su nota que en 2015 era ella la que pretendía restaurar el depósito del Barranco del Arquillo, un antiguo depósito de propiedad municipal que data del año 1966 y que funcionaba como motor de riego abasteciendo la zona del Barranc de l’Horteta, y transformarlo en un Centro de Interpretación. Un proyecto que finalmente se desestimó por parte de un gobierno socialista por las numerosas dudas que despertaba por riesgo de inundaciones, ya que era una construcción ubicada en plena ribera del barranco", ha recordado.

Inauguración de la escoleta en Xenillet y los daños de la dana en el edificio / L-EMV

Además, “Folgado habla de hipótesis con la Lloma de Birlet, pero se olvida de una realidad innegable: la escoleta infantil ‘Ciutat Jardí’ del Xenillet, construida por el PP en una zona inundable, que sí estaba en funcionamiento, que acogía niños a diario y que desarrollaba una labor fundamental, también fue destruida por la dana. Desde entonces, ni se ha reconstruido ni se ha ofrecido una alternativa a las familias afectadas ni se ha dado respuesta a las trabajadoras que se han quedado sin empleo”, ha señalado Campos.