Albalat y Vinalesa aumentan la seguridad con cámaras de última generación

Aumentar la seguridad es uno de los principales objetivos de dos pueblos de l'Horta Nord como son Albalat dels Sorells y Vinalesa.

Para ello, Vinalesa ha instalado cámaras de videovigilancia en sus calles y garantizar así la protección de peatones, especialmente en la zona de paso escolar. En concreto, se han instalado cámaras de vigilancia de tráfico en el cruce de C/ Mayor con C/ Camí de Foios y C/ La Fila.

Con estos dispositivos, el consitorio permite vigilar el cumplimiento de la señal de STOP y el paso de vehículos pesados por la zona.

"Nuestro objetivo es garantizar la seguridad de peatones y escolares, así como mejorar la fluidez del tráfico en un punto de especial sensibilidad, ya que es un cruce muy transitado, especialmente por niños y niñas que acuden a su centro".

Cámaras en Vinalesa. / A.V.

Por su parte, el Ayuntamiento de Albalat dels Sorells ha instalado un nuevo sistema de vigilancia viaria en los accesos y salidas del municipio con el objetivo de mejorar la seguridad y la gestión del tráfico. Este proyecto incluye la colocación de cámaras de última tecnología con capacidad para la lectura de matrículas y el análisis en tiempo real de la movilidad urbana.

Con esta iniciativa, se pretenden cubrir varias necesidades clave para el municipio:

Mejora del control del tráfico: Optimización de la seguridad y fluidez de la movilidad.

Monitorización en tiempo real: Aumento de la capacidad de supervisión de los accesos urbanos.

Reducción de accidentes: Incremento de la seguridad viaria en puntos estratégicos.

Respuesta rápida a incidencias: Detección y análisis inmediato para una mejor planificación urbana.

El sistema incorpora cámaras IP de lectura de matrículas ANPR con tecnología OCR, con capacidad para captar imágenes en alta resolución y visibilidad nocturna. Además, estas cámaras pueden identificar características de los vehículos como la marca, modelo, color, velocidad y sentido de la marcha, incluso en condiciones de baja visibilidad como la niebla.

Las cámaras pueden leer matrículas. / A.A.

Una de las características destacadas de este sistema es su capacidad para gestionar medidores de calidad del aire, proporcionando también datos sobre la contaminación en tiempo real a través de la lectura de partículas en suspensión (PM2,5 y PM10). Esto permitirá una gestión ambiental más eficiente.

Para una gestión eficaz y coordinada, se ha ampliado el software de control PLM para permitir la monitorización y la tele gestión remota de las cámaras. Este sistema, compatible con otros cuerpos de seguridad, facilitará la transmisión de alertas y datos a los dispositivos de los agentes, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes. Además, el software permite comunicar avisos y alarmas de manera vocal y visual, agilizando la respuesta de la Policía Local ante cualquier incidencia.

Esta tecnología no solo mejorará la seguridad del municipio, sino que también facilitará la recopilación de estadísticas detalladas para el análisis del tráfico y la prevención de delitos. Con este nuevo sistema, Albalat dels Sorells blinda los accesos en la localidad y mejora la seguridad ciudadana.

“Trabajamos para hacer de Albalat un pueblo más seguro"

Según ha comentado Nicolau Claramunt Ruiz, alcalde de la localidad, “trabajamos para hacer de Albalat un pueblo más seguro. Por eso con estas cámaras, los accesos a la localidad estarán vigilados de forma que si entra algún vehículo implicado en cualquier clase de actividad delictiva, la policía local será conocedora al instante y se podrá iniciar un operativo conjuntamente con otros cuerpos y fuerzas del estado para localizar el vehículo.”

Por su parte, Diego Fernández-Cañadas Navarro, Jefe del Cuerpo de Policía Local ha declarado que, con esta actuación se ha tratado de poner al alcance del municipio de Albalat dels Sorells y de este Cuerpo de Policía Local los medios, materiales y recursos tecnológicos de última generación existentes en el mercado, en materia de control del tráfico a través de la Video-vigilancia, porque estos medios trabajan para nosotros a través de su inteligencia artificial, haciendo de Albalat dels Sorells una población más segura.