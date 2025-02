Los familiares de las víctimas de la dana celebran el homenaje "que las administraciones no han hecho"

El Colectivo Familias Víctimas Riada 29 octubre ha celebrado su primer acto en Picanya, cuando se cumplen 109 días de la riada de la dana del 29 de octubre y cuando las tres personas aún desaparecidas ya se han dado, oficial y administrativamente, por fallecidas.

"A los 90 días de la dana, los desaparecidos pasan a ser fallecidos, y de alguna manera pueden tener unos derechos que no tenían, sobre todo los familiares más cercanos. Como son mis sobrinos, que son huérfanos pero hasta ahora no podían ejercer como tales", se lamenta Ernesto Martínez, tío de Elisabet Gil, de 38 años y cuyo coche fue hallado hace apenas dos días aunque todavía no hay rastro de su cuerpo.

Con la participación de la Unió Musical de Picanya y Orfeó Veus Juntes de Quart de Poblet, entre otros, y el 'Hallellujah' como banda sonora, el emotivo acto organizado por las familias de las víctimas ha recordado a los fallecidos, junto al nuevo puente del barranco del Poyo levantado por los militares.

Antes del homenaje con velas, las familias han denunciado el 'abandono' político e institucional y que fue una catàstrofe 'tragica y evitable", como también reiterado leído en el manifiesto.

Los familiares han mostrado una pancarta con los rostros de sus difuntos y han querido que las generaciones más jóvenes afectadas tengan protagonismo. También se han acordado de las mascotas, igualmente queridas "por ser parte de las familias".

Encendido de velas en el homenaje junto a las caras de los fallecidos en la dana / Eduardo Ripoll

"Abandonados y descuidados"

Los convocantes han recalcado que no ha sido un acto ni político ni religioso, y que ninguna administración les ha ayudado a organizarlo ni les ha prestado un espacio. "Puesto que las administraciones no se han puesto en contacto con nosotros ni han hecho un homenaje por nuestros fallecidos, hemos sido las propias familias quienes hemos decidido organizarlo", explica Sonia Fuster quien perdió a su padre en la dana.

Según han dicho, querían que fuera un "humilde y sencillo homenaje" y una manera de recordar a todos cuando "esas tres últimas almas se han unido a las otras 224", en referencia a los desaparecidos. Todo, de espaldas al terrible barranco que desbordó el pasado 29 de octubre y cuyas aguas empezaron a engullir las calles a pocos metros de la plaza del homenaje, que ha empezado a las siete de la tarde.

"Sentimos un total abandono por parte de las administraciones", se muestra tajante Rosa María Álvarez cuyo padre también murió el 29 de octubre. "Se están dedicando a reconstruir los bienes materiales, e infraestructuras descuidando a las familias", ha criticado. E insiste en que "aunque los políticos digan mil veces que se han puesto en contacto con nosotros, es mil veces falso". Más de 100 días después lo único que esperan las familias es que las administraciones hablen con ellos: "que sepan algo de nosotros, nuestros nombres, cómo estamos, si tenemos ayuda psicológica... es que no saben nada".

La Unió Musical de Picanya y el Orfeó Veus Juntes de Quart de Poblet han participado en el homenaje / Eduardo Ripoll

Encarna Martínez Toral es la hermana de José, el director del IES Número 1 de Cheste y que falleció cuando trataba de volver a casa desde su trabajo hasta su casa en el barrio de Russafa. "Reivindicamos a los 227 fallecidos de la dana y aquí estamos todos los que pensamos que este homenaje debió hacerse desde el principio. También me gustaría que todos los políticos que tienen un cargo, y señalamos directamente a Carlos Mazón, pidan perdón y asuman sus no acciones". "Todo lo han achacado a una mala gestión y no, es que no ha habido gestión", se lamenta.

Durante la lectura del manifiesto, los familiares de las víctimas del 29 de octubre han hecho hincapié precisamente en la falta de gestión que ha imperado durante la riada y en los días posteriores: "Si aquellos con poder y responsabilidad hubieran hecho en tiempo y forma correcta todos o casi todos se hubieran salvado. Sin embargo optaron por no hacerlo, no fue la lluvia, el barranco o el río, sino la irresponsabilidad", han clamado, ante centenares de personas que les han arropado.

"Confiamos y exigimos que la justicia llegue contundentemente para todos aquellos que pudieron salvar estas vidas y no lo hicieron", han afirmado en el acto. "Ciudadanos, sociedad civil, os pedimos que no olvidéis", han pedido.

"No són números, son personas, con vidas, planes e ilusiones. Sus legados siguen presentes en nosotros y cada acción que tomamos, cada gesto que compartimos lleva una parte de ellos", han dicho las familias en referencia a sus seres queridos fallecidos. "Estamos aquí no solo por la tristeza, sino por el amor eterno que nos dejaron".