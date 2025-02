Los garajes con montacoches: Un escollo en la recuperación de los sótanos

La limpieza fue más complicada, pues los capazos de agua y barro los subían llenos por las escaleras y los bajaban vacíos de nuevo, sin luz en el sótano y con la premura de vaciar de humedad las plantas subterráneas, pues la estructura no debía resentirse. Los garajes de los edificios a los que se accede a través de un montacoches, un ascensor de vehículos en vez de una puerta al uso, tienen más obstáculos para limpiar y sacar los coches tras la dana. En la mayoría, todavía aguardan a ver la luz vehículos de motor que se inundaron de agua y barro el 29 de octubre, hace ya más de 100 días.

Varias comunidades de vecinos de Aldaia que tienen este sistema de acceso a los garajes explican su experiencia que, a diferencia de quienes tienen un espacio de aparcamiento con puerta, todavía están sin uso y a la espera de poder ser reparados. En el edificio de la avenida Hernán Cortes, 28 de este municipio, una alargada calle que da directamente al barranco de la Saleta, el drama está en el sótano, pues todas las viviendas están en alto.

El garaje de Hernán Cortes, de Aldaia, con el montacoches roto. / V.P.

Junto a la entrada peatonal del edificio, donde hay 10 puertas, coexiste un portón de garaje de montacoches. Está tocado, se ve desde fuera. Para bajar al garaje Luis, el vecino que acompaña a este diario, tiene que conectar un alargador desde el cuarto de luces para encender unos focos que colocaron en el piso subterráneo para poder limpiarlo con capazos y ver algo, pues todo el sistema eléctrico se resintió. Lo primero que hicieron fue arreglar las tuberías de las alcantarillas, colocadas en el techo del subterráneo.

"Esto vale más de 50.000 euros"

Una vez se bajan las escaleras, una se encuentra un garaje con cinco coches, dos motos y huellas del agua que lo cubrió todo hace ya más de 100 días. La puerta del ascensor de vehículos está muy rota, reventada, y tiene en las ranuras lodo, basura y cañas. "Esto vale más de 50.000 euros. Nosotros de momento, como ya limpiamos entre todos el sótano, esperaremos para reunir el dinero si lo que nos da el consorcio no alcanza, que es la previsión", explica Luis a este diario.

El garaje con coches embarrados que todavía no han podido sacar desde el día de la dana. / V.P.

"Paciencia es lo que hay que tener, si no… Vamos mal", dice este vecino. Esta es una de las pocas comunidades de vecinos de Aldaia que cuentan con este tipo de garajes con ascensor y que tras la barrancada se vuelven más complicados en su recuperación. No solo basta con cambiar la puerta, reparar el mecanismo eléctrico es difícil y sobre todo, caro.

No muy lejos de allí, en la avenida Miguel Hernández, una finca moderna avisa que el montacoches está fuera de servicio con una señal de prohibido. Este edificio cuenta con un sótano de dos alturas, que el día de la dana se inundó por completo. Los vecinos, con ayuda de empresas de limpieza y desinfección, han conseguido quitar el barro y el agua de los aparcamientos y secar las paredes con calefactores industriales, aunque todavía quedan cinco coches y una moto abajo.

Reparación cara e imposibilidad de usar el garaje

Lo explica Mauricio, que señala que ya han aprobado un presupuesto para arreglar el ascensor y el montacoches. "Damos preferencia al ascensor, pues tenemos dos vecinas que han sido mamás y lo están pasando mal. La empresa necesita recibir unas piezas y empezarían. Lo del montacoches irá más despacio", confiesa. El porqué es el precio. Son ceca de 50.000 euros según dicen los vecinos y "hasta que no tengamos el dinero del consorcio hay obras a las que no podemos hacer frente", señala este habitante de Aldaia.

Montacoches averiado en Hernán Cortes, en Aldaia. / V.P.

Aunque el sótano, dice, ya está en "perfecto estado", ha habido que cambiar las puertas de algunos trasteros y la instalación eléctrica. Con todo, no pueden hacer uso del subterráneo al no haber acceso. "Todos tenemos una plaza de garaje que no estamos usando y no sabemos cuándo podremos volver a usarla", lamenta Mauricio.