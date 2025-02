Metrovalencia recupera parte del trayecto afectado por la dana entre quejas de los usuarios: "Esto es un caos"

Nuevo paso al frente en la reconstrucción de Valencia tras la dana. Este martes Metrovalencia ha recuperado parte del recorrido de las líneas de metro L1, L2 y L7 que conectan la capital con los municipios del sur del áera metropolitana, entre ellos varias localidades de l'Horta Sud. El servicio se restablecía con más ilusión por la parte técnica que por los usuarios, especialmente los de la estación Valencia Sud.

En esta parada se ha habilitado un intercambiador que conecta los trenes con los buses lanzaderas que habilitó el Consell tras la riada como alternativa al servicio ferroviario, interrumpido desde entonces. Un cambio que en la teoría supone restablecer una parte importante del servicio de trenes y recuperar las frecuencias predana, pero que en la práctica ha derivado en retrasos de hasta hora y media en los trayectos que realizan los usuarios, según han denunciado varios de ellos a este diario.

Retrasos y quejas

"Me está costando más llegar desde València a Paiporta que lo que me ha costado llegar desde Xátiva a la capital", lamentaba a primera hora Gloria Patricia, una usuaria setabense que trabaja en el municipio de l'Horta Sud. La empleada considera que el cambio implementado está derivando en un incremento del tiempo de recorrido: "Antes hacía el trayecto en lanzadera desde València a Paiporta, pero ahora tengo que coger el metro para tres paradas, parar aquí, hacer transbordo y volver a coger la lanzadera. No tiene sentido. Y menos cuando en hacer esas tres paradas de metro hemos tardado más de 45 minutos. Esto es un caos", denuncia.

Efecto embudo

El problema, explican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), es que en estos momentos se han recuperado cuatro vías para dar servicio a tres líneas, pero el acceso a la estación Valencia Sud se hace por un único carril, lo que provoca un "efecto embudo" que está retrasando la circulación.

Estas mismas fuentes indican que los horarios de paso se establecieron teniendo en cuenta esta circunstancia, aunque admiten que en este primer día está siendo "muy complejo" hacer frente a la situación. Así con todo, confían en aliviar los retrasos de cara a las próximas horas: "Hay que tener en cuenta que hoy es el primer día", remarcan.