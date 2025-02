Caos para conseguir la tarjeta del transporte en pueblos de la dana: “Esto es un desastre, llevamos tres horas en la cola"

Una larga cola de personas ocupa la plaza Mayor de Paiporta y acaba más allá de la Iglesia de San Jorge. Son centenares de personas que esperan su turno en el punto de atención municipal habilitado para tramitar las tarjetas de transporte público gratuito para los habitantes de los pueblos afectados por la dana. Se trata de una medida de la Generalitat Valenciana, que estará operativa desde el próximo 24 de febrero, y que permitirá viajar sin coste hasta el 31 de diciembre de 2025 en Metrovalencia, Cercanías, EMT, Metrobús y autobuses autonómicos.

Hay quien lleva más de tres horas esperando para poder recoger su tarjeta como Cristina y Emilia, que han llegado a las 7 de la mañana pese a que la oficina abría a las 8 y pasadas las diez de la mañana todavía no habían sido atendidas. Otras, como Nieves, portan una autorización de hasta seis miembros de su familia que trabajan y no han podido venir en horario de 8 a 3 de la tarde.

Lola, por su parte, se ha pedido el día libre para poder tramitar esta tarjeta. “Esto es un desastre total”, añade Raquel, la última de una cola kilométrica. Se queja de que no sabe hasta dónde llegarán las tarjetas que se acabaron en Catarroja antes de repartirse en toda la cola y teme que se queden sin solución pese a estar esperando mucho rato.

Lola y Alicia, dos vecinas de Paiporta, en la cola para la tarjeta de transporte público gratuita. / V.P.

Anoche, a la salida del Cecopi los Ayuntamientos de Benetússer, Paiporta y Catarroja reclamaron mas personal, espacios y medios materiales ante la "sobrecarga" que supone para los consistorios la tramitación de las tarjetas de transporte. La alcaldesa Lorena Silvent avanzó que realizarán reuniones sectoriales donde recalcarán que para poder tramitar dichos documentos necesitan "personal, espacios y medios, como son los ordenadores". "No han llegado las tarjetas, no han llegado los medios y la ciudadanía vuelve a estar cabreada y mal atendida", ha lamentado. a afectados por la dana ¿Cómo conseguirla?

Colas en Paiporta para conseguir la tarjeta del transporte / L-EMV

Las quejas ciudadanas

Las principales quejas tienen que ver con que han habilitado “solo una oficina de cuatro trabajadores para todo un pueblo” tal como lamenta Juanjo, y que no tiene sentido que no den cita de hora y día para ir a buscar una tarjeta que si se puede tramitar por internet pero se ha de recoger en persona. “¿No se puede hacer a través de la sede electrónica y te descargas un código o algo? No actúan con lógica para ser tantas cabezas pensantes, hacemos cola como hace 100 años”, dice Juanjo.

Muchos lamentan el horario implantando de 8 a 3, pues han de pedir día libre en el trabajo y nadie les asegura que lleguen a recoger su tarjeta. “Yo me he tenido que pedir el día libre, sino no puedo venir. Es un día que no me lo van a pagar. Un poco más de organización y que se pudiese tramitar también en las estaciones de metro estaría bien”, añade Alicia, en cola desde las siete de la mañana.

María Dolores salía sonriente de la oficina: “Ale, ya está”, comentaba. La vecina llevaba desde primera hora y ya había podido tramitar su tarjeta de transporte y también la de su vecina, que estaba trabajando. “Ya por fin, después de la espera, tenemos la tarjeta”, celebraba y enseñaba dos cuadrados de cartón verdes con los nombres y DNI apuntados en rotulador negro. Los compañeros y compañera que aguardaban en fila aplaudían en muestra de aprobación a la vecina.

Una trabajadora para tramitar la tarjeta

Mientras, el operario que controlaba el acceso se comía un bocadillo que le ha traído un familiar, ya que estaba desde primerísima hora en la entrada de una oficina que cuenta con cuatro trabajadoras. “Solo hay una que tramita tarjetas, las otras tres están gestionando papeles de vehículos” comentaba un vecinos que salía de la garita. “Una persona para tanta cola…es muy poco”, opinaba