Metrovalencia recupera sus frecuencias predana: "He tardado más de València a Paiporta que venir de Xàtiva"

Nuevo paso al frente en la reconstrucción de Valencia tras la dana. Este martes Metrovalencia ha recuperado parte del recorrido de las líneas de metro L1, L2 y L7 que conectan la capital con los municipios del sur del área metropolitana, entre ellos varias localidades de l'Horta Sud. El servicio se restablecía con más ilusión por la parte técnica que por los usuarios, especialmente los de la estación Valencia Sud.

En esta parada se ha habilitado un intercambiador que conecta los trenes con los buses lanzaderas que habilitó el Consell tras la riada como alternativa al servicio ferroviario, interrumpido desde entonces. Un cambio que en la teoría supone restablecer una parte importante del servicio de trenes y recuperar las frecuencias predana, pero que en la práctica ha derivado en retrasos de hasta hora y media en los trayectos que realizan los usuarios, según han denunciado varios de ellos a este diario.

Retrasos y quejas

"Está siendo un poco catastrófico, porque hemos estado parados en cada estación más de cinco minutos", afirmaba Patricia Martínez, una vecina de Beniferri que recurre al transporte público para llevar a su hijo al colegio, en Paiporta. La mujer acusa un incremento de más de 25 minutos en el recorrido que hace cada día.

"Desde la dana, cogía la lanzadera en Plaza de España a las 8:25 y a menos cuarto como muy tarde estábamos en el colegio. Hoy hemos salido a la misma hora y no hemos llegado hasta las 9:20". Del mismo modo, acusa que los autobuses "están tardando más". "Antes lo perdías y a los cinco minutos pasaba otro". Así con todo, confía en que el servicio mejore progresivamente porque "hoy es el primer día, ya veremos cómo evoluciona".

Aumento del tiempo de viaje

"Me está costando más llegar desde València a Paiporta que lo que me ha costado llegar desde Xàtiva a la capital", lamentaba a primera hora Gloria Patricia, una usuaria setabense que trabaja en el municipio de l'Horta Sud. La empleada considera que el cambio implementado está derivando en un incremento del tiempo de recorrido: "Antes hacía el trayecto en lanzadera desde València a Paiporta, pero ahora tengo que coger el metro para tres paradas, parar aquí, hacer transbordo y volver a coger la lanzadera".

Para la mujer, este cambio "no tiene sentido" porque "hemos pasado de coger una lanzadera, a tener que coger un bus y una lanzadera". Además, apunta a la demora en hacer el recorrido de metro: "Hemos tardado más de 45 minutos en hacer tres paradas. Es un caos porque desde la dana tardaba dos horas en ir de Xàtiva a Picanya, pero hoy llevo tres horas y media y aún no he llegado. De hecho, llego tarde al trabajo", afirma la viajera.

Efecto embudo

El problema, explican fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), es que en estos momentos se han recuperado cuatro vías para dar servicio a tres líneas, pero el acceso a la estación Valencia Sud se hace por un único carril, lo que provoca un "efecto embudo" que está derivando en retrasos de la circulación de los coches. "Hemos estado 40 minutos parados en Jesús", aseguraba un vecino de Meliana que se dirigía a Picanya.

Usuarios de Picanya bajan de un bus lanzadera en la estación de metro Valencia Sud este martes. / Miguel Angel Montesinos

Desde FGV aseguran que los horarios de paso se establecieron teniendo en cuenta esta circunstancia, aunque admiten que este primer día está siendo "muy complejo" y reconocen que los coches están registrando "pequeños" retrasos. Las fuentes aseguran que en estos momentos "los trenes están circulando prácticamente a la hora en todas las líneas" y ponen el foco en ver qué ocurre en las próximas horas, especialmente en la hora punta.

Además, indican que los horarios se van a ir ajustando en función de lo que vaya ocurriendo estos días con el objetivo de reducir los tiempos de espera y confían que de cara a las próximas jornadas se solucionen los retrasos. Así, insisten: "Hay que tener en cuenta que hoy es el primer día".

15 millones de viajeros

En este sentido, piden "paciencia" a los usuarios y subrayan el "esfuerzo titánico" que se está llevando a cabo para recuperar un servicio de transporte público que solo en 2024 transportó a los municipios de l'Horta Sud a cerca de 15 millones de viajeros. Ante las peticiones de los usuarios de mantener los autobuses lanzadera "hasta que se pueda restablecer el servicio completo de metro", según reclamaban usuarios como Marta, una vecina de Paiporta que buscaba el andén para dirigirse a la universidad, desde la compañía pública de ferrocarriles recuerdan que lo que se ha habilitado es "un servicio alternativo" del metro.

Usuarios de Metrovalencia en el andén de la estación Valencia Sud que ha vuelto a operar este martes. / Miguel Angel Montesinos

"Lo que hemos hecho es recuperar un servicio que se había visto afectado, y ahora lo estamos cubriendo pensando en la manera más rápida de conectar el servicio de metro diversificando la llegada de usuarios de todos los municipios de l'Horta, que cuentan con mucha población", aclaran desde FGV.

