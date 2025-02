La dana fuerza a retomar el proyecto paralizado contra inundaciones en Godella, Rocafort y Burjassot

La dana que ha arrasado varios municipios de la comarca de l'Horta Sud por los que atraviesa el barranco del Poyo ha puesto en el radar, de nuevo, el problema de inundaciones que sufren Godella, Rocafort y Burjassot cuando las lluvias se intensifican y el proyecto para evitar desbordamientos a través de canales al barranco dels Frares que lleva tres lustros pendiente de ejecución.

Los ayuntamientos de Godella y Rocafort, que son las dos localidades que más sufren las inundaciones se han emplazado a reunirse y coinciden en que hay que encontrar una solución consensuada que se ejecute. "No se puede no hacer", dicen fuentes de ambos consistorios. Burjassot, no afectado tanto por el cauce, que no entra en su término municipal, como por las consecuencias de las lluvias, mantiene su posición de apoyar cualquier solución común y acordada, una que hasta el momento no ha llegado.

Un desencuentro que encalló el plan

El caso es que el proyecto contra las inundaciones tuvo un documento de la Generalitat Valenciana, también presupuesto de 13,5 millones, un problema y una solución, pues los tres municipios acordaron una alternativa pero no se llegó a ejecutar por distintos motivos. El mayor escollo era el rechazo de Rocafort a ejecutar una propuesta que tenía afección a la huerta de su término municipal y pedían soterrar las tuberías que conducirían los pluviales al barranco, algo que encalló el proyecto hasta el día de hoy al no haber unanimidad entre los municipios afectados.

Ahora, tras una catástrofe de magnitudes hasta el momento desconocidas en tierras valencianas, todos coinciden en que hacer real la solución es urgente.

El alcalde de Godella, José María Musoles (PP), explica que se reunieron recientemente con la dirección general del Agua para retomar el asunto con un anteproyecto actualizado y que en febrero volverán a citarse. Asimismo, considera que "los tres alcaldes tendremos que consensuar un proyecto común para evitar inundaciones. El proyecto ya lo teníamos en el radar, pero a raíz de la dana se ha tomado más conciencia de la importancia que tiene ejecutarlo", comenta Musoles.

Rocafort se abre a llegar a un acuerdo: "No podemos no hacer nada"

Por su parte, fuentes del ayuntamiento de Rocafort aseguran que lo que ha pasado "nos pone en sobreaviso a todos y la necesidad de llevar a cabo las inversiones en las infraestructuras para paliar las inundaciones". Ahora, a pesar del rechazo unánime en Rocafort a hacer el azarbe a cielo abierto, pues tenía afecciones sobre su huerta, el ayuntamiento está convencido de que se trata de un tema, el de las inundaciones, que se ha de poder de nuevo sobre la mesa. La nueva postura oficial todavía no está definida y tendrá que abordarse próximamente.

Lo que está claro para Rocafort es que "se tiene que hablar" y "no podemos quedarnos eternamente esperando a que no se haga nada. Tenemos claro que no podemos no hacer nada", dicen las mismas fuentes.

