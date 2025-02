El PSOE acusa a la edila de educación de "incumplir" el acuerdo del Consejo de Xirivella

A pocos días de la celebración de la consulta promovida sobre la lengua impulsada por la Generalitat, el grupo municipal socialista de Xirivella denuncia que la concejala de educación "no está cumpliendo con el acuerdo que se tomó en el Consejo Escolar Municipal".

Los socialistas indican que el pasado martes 18 de febrero se celebró el CEM de Xirivella donde "se votó a favor" de que el Ayuntamiento de Xirivella enviara un escrito a la Conselleria de Educación que "instara a la no celebración de la consulta, ya que no consideran que tengan ningún beneficio para el alumnado ni para la gestión de los centros, sino más bien todo lo contrario", explican desde el PSOE. En cambio, denuncian que el próximo martes "comenzará la votación y todavía no se ha remitido el escrito bajo la excusa que se tienen que estudiar los términos de la votación".

“La Sra. Rausell está poniendo excusas porque no quiere cumplir el acuerdo. El reglamento del Consejo Escolar Municipal no deja ninguna duda al respecto. Si no se lo ha leído que lo haga y que cumpla con su obligación como concejala delegada”, argumenta el portavoz Michel Montaner.

"Los socialistas de Xirivella ya se posicionaron a favor del bilinguïsmo y de votar 'SI' al valenciano. Según la anterior responsable de educación, Encarna Martí, “Xirivella ha sido un ejemplo de hacer bien las cosas. Un pueblo que mayoritariamente habla castellano no ha tenido ningún problema a la hora de integrarse en las líneas en valenciano, sino todo lo contrario. Ese es el camino y no la división y el enfrentamiento que propone el gobierno de Mazón”.