El nuevo centro de salud Torrent III ya recibe pacientes

El centro de salud Torrent III ya es una realidad. Tras varios aplazamientos, el último de ellos por la dana, y muchos años de espera y reivindicación vecinal, el nuevo ambulatorio ha comenzado a recibir a los primeros pacientes este viernes haciendo realidad un proyecto reclamado por la administración local con el que se pretende reforzar el sistema de salud en una de las ciudades más pobladas de la Comunitat Valenciana, así como ampliar la capacidad asistencial y descongestionar los centros sanitarios ya existentes en la ciudad.

En la práctica, la puesta en marcha de este consultorio permitirá aliviar la presión asistencial de la capital de l'Horta Sud, cuya población supera los 90.000 habitantes que hasta el momento tenían que ser atendidos en los dos únicos centros que existían - el de Pintor Ribera, con 40.000 personas asignadas, y el de la calle Valencia, con 30.000 - así como en el consultorio del Vedat, una infraestructura que ya tuvo que ser ampliada para hacer frente al crecimiento demográfico de la localidad y en el que actualmente se atendían a 10.000 vecinos.

Dieciséis consultas en 1.000 metros cuadrados

Los primeros pacientes que han sido derivados a Torrent III llegaban esta mañana a este centro, que ha comenzado a operar sin ningún acto oficial y sin la presencia de las autoridades autonómicas ni locales, aunque se espera que en las próximas semanas se produzca una visita institucional, afirmaban fuentes del centro consultadas por este diario sin dar más detalles. El nuevo consultorio cuenta con más de 1.000 metros cuadrados de superficie en los que se han habilitado dieciséis consultas.

De ellas, ocho serán de medicina general, cuatro de enfermería, dos de pediatría, una consulta de enfermería pediátrica, una consulta de matrona y un gimnasio maternal, así como una sala de extracciones con tres puestos y tratamientos, incluyendo el box de observación.

Además, la nueva infraestructura que ha costado cerca de millón y medio de euros cuenta también con un área administrativa en la que se ha habilitado una zona de telefonía e informática, dos despachos, una sala de juntas para 20 personas, una sala office con capacidad para 10 personas y vestuarios. A primera hora de este lunes el ambiente en el nuevo consultorio era una mezcla de sensaciones. En largas colas de más de una hora de espera, los usuarios se debatían entre la satisfacción de ver cómo este proyecto tan reclamado por la ciudadanía era ya una realidad y la incertidumbre de no saber dónde tendrán que acudir a sus próximas citas programadas para esta misma semana.

"Vamos todos locos"

"Tenía un análisis para mañana, pero me han derivado a este centro y quería confirmar que tengo que venir aquí, porque me meto en la aplicación (de Sanidad) y me sigue saliendo que tengo que ir a Pintor Ribera", comentaba en la puerta una de las nuevas usuarias que acudía para "saber si nos van a respetar las citas que teníamos programadas o tenemos que volver a pedirlas". A su juicio, "tendrían que haber habilitado una mesa en la puerta para responder estas dudas, porque muchos venimos por lo mismo, para pedir información, porque no sabemos qué va a pasar. Si va a haber Urgencias o Ginecología, y si tenemos que venir aquí o al otro centro", añade la mujer en referencia a un punto de atención que sí que existe, pero en el que se acumulaban decenas de personas que asistían también para pedir cita. "Vamos todos locos", apostillaban un matrimonio de jubilados que aguardaba su turno para pedir cita.

Acceso al nuevo centro de salud Torrent III inuagurado este lunes. / A.P.

Una opinión compartida por muchos de los usuarios que aguardaban su turno en las colas, como Isam, un residente de Torrent que se mostraba visiblemente molesto por la larga espera para ser atendido: "Tengo 60 personas delante. He venido para que me confirmen que la cita que tengo el miércoles es aquí y saber quién me va a atender a partir de ahora", comentaba este hombre, de baja laboral tras sufrir un accidente. "Es un desastre que tengamos que estar una hora esperando para que nos respondan una pregunta", añadía.

Refuerzo de las plantillas

Más optimistas se mostraba Carmen, una mujer que acudía a acompañar a su hija a la consulta, que destacaba el diseño del ambulatorio. "Da gusto, porque está todo muy nuevo y tan limpio que te sabe hasta sentarte", bromeaba al tiempo que admitía estar "un poco desorientada": "Es la primera vez que venimos y todavía no sabemos muy bien dónde dirigirnos, pero eso es cuestión de tiempo. Lo importante es que después de tantos años por fin tenemos el ambulatorio, que ya era hora".

Por su parte, María Isabel Calvo, vecina de la zona derivada a este nuevo ambulatorio, celebraba que el centro sanitario abriera al fin sus puertas "porque esta es una ciudad con muchos habitantes, y esto hacía mucha falta porque las listas de espera para pedir cita en el médico de cabecera eran demasiado largas". La mujer desconfía que con el nuevo centro médico se vayan a reducir las esperas "porque lo que han hecho es derivar al personal de otros centros a este", asegura. Es por ello que pide al departamento dirigido por Marciano Gómez que refuerce las plantillas "para que tengamos una atención de calidad, como nos merecemos".